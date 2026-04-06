Icfes abre preinscripciones para pruebas Saber Pro y TyT del segundo semestre: ojo a las fechas

Uno de los exámenes más importantes para los estudiantes de educación básica en Colombia es el Saber Pro, un examen de Estado aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (ICFES) en Colombia, para evaluar la calidad de la educación superior. Este es un requisito de grado para estudiantes de últimos semestres de programas universitarios, técnicos y tecnológicos que hayan aprobado al menos el 75% de sus créditos académicos.

De otro lado, las pruebas TyT también son un examen de Estado obligatorio, aplicado por la misma entidad y que evalúa las competencias de estudiantes en programas técnicos y tecnológicos que han aprobado al menos el 75% de sus créditos. En estos se mide lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita.

Estas son las fechas definidas. Foto: Getty Images

Recientemente, la entidad anunció las fechas de preinscripción para ambos exámenes. Así está el cronograma de ambas pruebas para el 2026.

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Para el Saber Pro y TyT nacional y exterior, en el segundo semestre, el preregistro quedó programado entre el 9 de junio y el 1 de agosto.

El registro y recaudo ordinario está fijado para el 24 de junio y hasta el 1 de agosto. Por su parte, el registro y recaudo extraordinario quedó fijado para el 4 de agosto y hasta el 22 de agosto.

Debe estar atento a las fechas de la nueva convocatoria. Foto: Colprensa

La citación está fijada para el 24 de octubre, la aplicación del examen será el 9 de noviembre. La publicación de certificados quedó para el 1 de diciembre y los resultados individuales se conocerán el 27 de febrero del 2026.

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De otro lado, el Pre Saber, que es un examen de ensayo para estudiantes de 10 y 11, para el segundo semestre fijó su registro y recaudo entre el 9 de marzo y el 1 de mayo. Por su parte, el registro y recaudo extraordinario será del 4 de mayo al 22 de mayo. La citación es el 10 de julio de 2026 y la aplicación del examen es el 26 de julio de 2026. Por su parte, el 2 de octubre se publicarán los resultados individuales.