Crédito beca Colfuturo: esto es lo que debe tener en cuenta para aplicar; requisitos y más

Cada vez son más los estudiantes que buscan alternativas para poder acceder a educación superior más fácil y sin pagar tanto dinero, dadas las barreras que existen en el sistema educativo actual. Entre las alternativas existe Colfuturo, que es la Fundación para el Futuro de Colombia.

Esta institución financia y orienta a profesionales colombianos para realizar estudios de posgrado (maestría y doctorado) en las mejores universidades del mundo. Su programa principal es el Crédito Beca, que financia a estudiantes y permite a la vez condonar el crédito con varias condiciones previas.

Estos son los requisitos para acceder. Foto: Getty Images

Si usted desea avanzar en el proceso, debe tener en cuenta que la publicación de los resultados para la convocatoria es el 10 de junio de 2026, además de la aceptación formal del beneficio antes del 10 de julio y la legalización del apoyo económico, que se podrá realizar hasta diciembre de 2027.

Tenga en cuenta que el programa financia hasta 50.000 dólares y tiene como requisito acreditar nacionalidad colombiana. Además debe tener un pregrado, la presentación de un programa académico y la certificación de un dominio de segundo idioma.

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También es obligatoria la entrega de documentos personales, necesarios para la legalización del apoyo. El proceso además termina con la firma de protocolos del crédito, en los que garantizan algunas condiciones de condonación, que son fundamentales para que la entidad pueda desembolsarle los recursos. Se exige la veracidad de todos los datos entregados, además del potencial del profesional.

Son varios requisitos. Foto: ISTOCK

Tenga en cuenta que la elección de la beca exclusivamente en la excelencia académica, sin considerar factores como el estrato socioeconómico o el origen regional.

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Es importante que sepa además que los resultados oficiales serán comunicados a través de correo electrónico. Luego de que sean notificados, los seleccionados tendrán cerca de 30 días para aceptar el crédito beca. Posteriormente podrán empezar el proceso documental.

Así puede acceder a la beca. Foto: Alcaldía de Cali