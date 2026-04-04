Cursos gratis de manipulación de alimentos, sistemas y más: así se puede inscribir en Bogotá

Cada vez son más los colombianos que buscan aprender nuevas técnicas y adquirir nuevos conocimientos, en medio de un panorama laboral álgido en el que los estudios cortos están siendo los más efectivos. Es por ello que cada vez son más las convocatorias de cursos gratuitos.

La Alcaldía de Bogotá publicó una convocatoria con cinco cursos a los que pueden acceder miles de ciudadanos de manera gratuita. Entre estos se encuentra el de manipulación de alimentos, formación para el trabajo y sistemas. Es importante tener en cuenta que la formación es presencial y que las inscripciones ya abrieron.

Estos cursos permiten a muchos acceder a tecnificación. Foto: Alcaldía de Cali

Curso de manipulación de alimentos: así puede acceder

Este curso permite capacitar a vendedores de la economía social y sus familias en aspectos fundamentales de salud pública y prácticas seguras en sus actividades comerciales. Este curso es un requisito clave si va a comercializar alimentos.

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Fechas: Del 6 al 10 abril de 2026.

Horario: 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Plaza Distrital de Mercado Kennedy ubicada en la calle 42 sur #78M-50.

Para inscribirse, debe hacer clic en el siguiente enlace: Aquí puede ingresar al formulario

Estos son los 3 cursos atractivos. Foto: Getty Images

Curso ruta de formación en sistemas básicos

A través de este curso, podrá alfabetizarse en las dinámicas digitales, lo que le permitirá acercarse a tecnologías de la información de manera más fácil y rápida.

Aquí se enseñan temáticas básicas para aprender el sistema operativo Windows, ofimática con aplicativos y programa como Word, Excel, PowerPoint, gestión de archivos, navegación en internet, correo electrónico y seguridad informática inicial.

¿La nueva brecha educativa no es tecnológica, sino lingüística?

Fechas: Del 9 al 24 de abril de 2026.

Horarios: De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Punto Vive Digital Veracruz ubicado en la calle 17 #4-65, piso dos.

Para inscribirse, debe hacer clic en el siguiente enlace: Aquí puede ingresar al formulario

Acceda a través de estos pasos. Foto: Adobe Stock

Curso taller de orientación para el trabajo

El curso ofrece actividades prácticas, reflexión guiada y herramientas efectivas para la inserción productiva y el acceso a empleo formal y digno.

Para inscribirse, tenga en cuenta lo siguiente.