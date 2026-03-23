Educación

Estudie Excel con su caja de compensación: cómo inscribirse en Compensar, Colsubsidio y Cafam

Así puede inscribirse y estudiar los cursos cortos que ofrecen estas entidades.

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Redacción Semana
23 de marzo de 2026, 1:48 p. m.
Estos son los cursos a los que puede aplicar
Estos son los cursos a los que puede aplicar Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Durante los últimos años, las habilidades en tecnologías de la información y en el manejo de distintos programas se han vuelto cada vez más necesarias para desempeñar labores en diversos cargos. Excel es uno de los programas fundamentales que todo el mundo debería conocer, ya que, independientemente del sector o la actividad laboral, se utiliza ampliamente.

Es clave porque permite organizar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos, optimizando la toma de decisiones y la productividad. Además, es altamente demandado al automatizar tareas repetitivas mediante fórmulas y funciones, siendo una herramienta versátil empleada en administración, finanzas y marketing.

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Así puede inscribirse. Foto: EDUCA EDTECH Group

Aunque es un programa básico, son muy pocos quienes conocen su funcionamiento a fondo. Afortunadamente, existe la oportunidad de estudiarlo a través de las cajas de compensación, ya que muchas ofrecen cursos en distintos niveles. De esta manera, usted podrá enriquecer su hoja de vida.

Son varias las cajas de compensación que lo ofrecen. La primera es Compensar, donde se puede acceder al curso y aprender herramientas básicas y avanzadas.

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Estos son los precios del curso, dependiendo de su nivel de afiliación:

  • Afiliado categoría A: $98.200 en modalidad virtual y desde $114.200 en modalidad presencial.
  • Afiliado categoría B: $109.600 virtual y desde $146.500 en presencial.
  • Afiliado categoría C: $198.200 virtual y desde $222.600 presencial.
  • No afiliado: $207.600 virtual y desde $289.800 presencial.
Se identifican tres formas esenciales de sumar datos en Excel.
El programa presenta tres técnicas para sumar valores de forma eficaz. Foto: Getty y Microsoft

Este curso tiene una duración de 8 sesiones de 2 horas cada una o de 4 sesiones de 4 horas horas cada una, puedes elegir según disponibilidad. Está dirigido a personas de 17 años en adelante.

Si desea tomar el curso con Cafam, podrá acceder con estos precios:

  • Afiliado categoría A: $79.100 virtual
  • Afiliado categoría B: $96.000 virtual
  • Afiliado categoría C: $133.000 virtual
  • No afiliado: $188.400 virtual
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Microsoft Excel permite organizar la información.
Microsoft Excel permite organizar la información. Foto: Getty Images

La jornada es nocturna y el horario es de lunes a viernes de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

En Colsubsidio puede tomar el curso sin costo, con cupos limitados. Este tiene una duración de 48 horas y debe contar con mínimo 2 horas diarias. Para registrarse sin costo, deberá acceder a este link.