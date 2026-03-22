Cursos gratis: ofrecen acceso libre a plataforma para formarse en tecnología, inteligencia artificial y programación

La actualización constante de las habilidades es clave hoy en día para un buen desarrollo profesional, por lo que muchas personas están buscando de manera persistente maneras de formarse en los campos en los que se desempeñan a un precio accesible o de forma gratuita.

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En medio de la esta necesidad de los ciudadanos aparecen plataformas que ofrecen el acceso a muchos de sus cursos de manera gratuita, para que las personas accedan y puedan encontrar un apoyo en su formación.

Este es el caso de Platzi, una plataforma de educación online en tecnología, que está diseñada para impulsar el crecimiento profesional con cursos de programación, inteligencia artificial, marketing, diseño y negocios.

La compañía lanzó el denominado Platzi Day, donde la comunidad tendrá acceso durante tres días a más de 1.000 cursos de forma gratuita para aprender y adquirir nuevas habilidades para el futuro.

De acuerdo con Platzi, se ofertan más de 1.000 cursos durante estas fechas. Foto: Cortesía Platzi.

La iniciativa inició el pasado viernes, 20 de marzo y se extenderá hasta este domingo, 22 del mismo mes, ofreciendo acceso a contenidos en tecnología, inteligencia artificial, programación, marketing y habilidades profesionales.

Entre las opciones, se encuentran cursos en tendencias de alta demanda como inteligencia artificial, incluyendo los cursos de Prompt Engineering, de Generación de Imágenes con Inteligencia Artificial, para Crear Videos con Inteligencia Artificial, así como programas prácticos como el de Creación de Páginas Web con v0 y el Curso de Automatizaciones Básicas con Make.

También se incluyen contenidos sobre herramientas emergentes ampliamente utilizadas en la industria, como el Curso de Claude AI, el Curso de Gemini, el Curso de HeyGen y el Curso de Workflows Profesionales con n8n.

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¿Cómo acceder a los cursos?

De acuerdo con la compañía, las personas tendrán acceso a más de 2.000 cursos de Platzi disponibles de forma completamente gratuita, entre los que se resaltan contenidos como desarrollo web, marketing, inglés, inteligencia artificial, diseño gráfico y negocios.

Para acceder a estos contenidos las personas deben ingresar a la plataforma de Platzi (www.platzi.com) o instalar la aplicación en el teléfono móvil. Allí crean una cuenta completamente gratis con su correo electrónico y accede al curso que más le gusta para empezar a formarse.

Más de 2.000 cursos están a disposición de las personas durante tres días. Foto: Getty Images/iStockphoto

El objetivo de Platzi, según explicó la compañía, es reducir las barreras de acceso al aprendizaje en línea y fomentar que más personas exploren nuevas oportunidades profesionales en la economía digital.

“El talento en Latinoamérica está, lo que falta muchas veces es acceso. Platzi Day busca cerrar esa brecha, abriendo nuestra plataforma para que cualquier persona pueda empezar a desarrollar habilidades relevantes para la economía digital”, señaló Jess Harris, Head de educación en Platzi.