Cursos gratis del SENA: Así puede fortalecer su conocimiento de una segunda lengua

La entidad ofrece el programa virtual English Does Work.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 8:18 p. m.
Acceder a este curso es muy fácil.
Acceder a este curso es muy fácil. Foto: Sena / Getty Images

Hablar inglés es una competencia clave para acceder a mejores empleos, oportunidades académicas e interactuar en entornos globales.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ofrece el aprendizaje de esta lengua a través del programa virtual y gratuito English Does Work.

“Esta estrategia de formación orientada al fortalecimiento de las habilidades comunicativas permite a los aprendices desarrollar competencias en este idioma desde niveles básicos hasta intermedio-avanzados”, señala el Sena.

El programa está compuesto por 13 cursos estructurados en los que se puede avanzar progresivamente hasta alcanzar un nivel equivalente a B2, “con la fluidez necesaria para desenvolverse en diversos contextos personales, académicos y laborales”.

“El único requisito es que sea mayor de 14 años, tenga acceso a internet permanente y pueda ingresar a zajuna.sena.edu.co y hacer el proceso de inscripción. Esta es una invitación a todos los colombianos que quieran acceder a formación gratuita y de calidad a través del Sena”, dijo Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación.

‘English Does Work’ ofrece flexibilidad total, ya que los inscritos pueden conectarse desde cualquier lugar y en el horario que mejor se ajuste a sus actividades. Además, cuentan con sesiones explicativas, contenidos grabados y herramientas interactivas que fortalecen el proceso de aprendizaje.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse. Foto: Semana

Duración de la formación:

Se organiza por niveles y no por periodos académicos tradicionales:

• Cada nivel tiene una duración aproximada de 48 horas de formación.

• El avance depende del ritmo de estudio del aprendiz.

• El proceso completo permite progresar desde principiante hasta un nivel intermedio alto.

Quienes no conozcan desde qué nivel empezar pueden acceder a la prueba diagnóstica SENA Placement Test (SPT): https://ubycuos.online/SENAprototipo/spt/quiz_html5.html), la cual permite identificar el nivel más adecuado para iniciar el proceso y optimizar la ruta de aprendizaje.

“El programa está abierto a colombianos y extranjeros que cuenten con permiso de estudio, sin costos de matrícula ni intermediarios”, destacó el Sena.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción se realiza completamente en línea siguiendo estos pasos:

1. Ingresar a zajuna.sena.edu.co

2. Hacer clic en la opción Bilingüismo.

3. Seleccionar el nivel de inglés disponible o presentar la prueba de clasificación.

4. Dar clic en “Inscríbete”.

5. Registra los datos personales o iniciar sesión en la plataforma.

6. La información correspondiente llegará al correo electrónico registrado.

“Las convocatorias se abren de manera periódica. Si en el momento no hay cupos disponibles, se recomienda consultar nuevamente el portal en los días siguientes”, subrayó el Sena.

