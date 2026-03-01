Educación

SENA lanza atractiva convocatoria de trabajo: más de 24.000 vacantes y salarios de hasta 5 millones de pesos

La entidad reveló cuáles son los empleos apetecidos en la convocatoria

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 10:00 p. m.
Estas son las vacantes que lanzó la entidad.
Estas son las vacantes que lanzó la entidad. Foto: Sena Regional Cauca

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una de las entidades más importantes del sector educativo del país. Es una institución que está adscrita al Ministerio del Trabajo y que ofrece formación gratuita técnica, tecnológica y complementaria para potenciar la empleabilidad y la competitividad laboral.

La entidad anuncia paulatinamente programas de tecnificación y también ofrece convocatorias de empleo, para que los estudiantes de la entidad y también quienes se encuentren fuera consigan atractivos empleos a través de la Agencia Pública de Empleo.

Estas son las vacantes que lanzó la entidad. Así puede aplicar. Foto: Areandina

Hace algunos días, la entidad anunció 24.800 vacantes disponibles en todo el país y sueldos que pueden llegar hasta los cinco millones de pesos mensuales. También puede acceder a ofertas en cargos especializados.

¿Quiénes pueden acceder?

Tenga en cuenta que estas oportunidades están dirigidas tanto a quienes no tienen experiencia como a técnicos, tecnólogos, profesionales, auxiliares y operarios, lo que facilita el acceso a quienes están buscando insertarse al mercado laboral o que desean tener una condición laboral favorable.

Los interesados tendrán hasta el próximo 15 de enero de 2025 para inscribirse.
Los interesados podrán inscribirse en el portal oficial. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Para aplicar, lo que debe hacer es ingresar al link ape.sena.edu.co, en el que verá ofertas de la convocatoria en las siguientes áreas:

  • Finanzas y administración (3.981 vacantes)
  • Ventas y servicios (4.806 vacantes)
  • Operación de equipos, transporte y oficios (2.163 vacantes)
  • Procesamiento, fabricación y ensamble (872 vacantes)
  • Salud (219 vacantes)
  • Arte, cultura, esparcimiento y deportes (388 vacantes)
Aprenda a ganar plata con redes sociales: MinTIC abrió curso para monetizar; así puede aplicar

Tenga en cuenta que en cada vacante disponible aparecerá la experiencia, salario, tipo de contrato, ubicación, entre otros datos.

Es importante que sepa que deberá hacer el registro de su hoja de vida dentro del sistema, para que pueda tener una mejor aplicación. Así estarán distribuidas las vacantes por los departamentos:

  • Amazonas (22)
  • Antioquia (1.695)
  • Atlántico (827)
  • Bogotá D.C. (12.807)
  • Cundinamarca (953)
  • Huila (881)
  • Meta (1.293)
  • Valle del Cauca (1.410)
  • Risaralda (943)
Feria de empleo para jóvenes
El SENA en diferentes zonas del país realiza ferias de empleo. Foto: Cortesía SENA Risaralda

Cuando encuentre la vacante deseada, lo que debe hacer es hacer clic en el botón ‘postularme’. Allí, el portal lo dirigirá para que pueda completar el proceso de manera exitosa.

