Durante la última década, las redes sociales han logrado un buen impulso, dada la capacidad que han adquirido para conectar instantáneamente a personas globalmente, facilitando la comunicación, el entretenimiento y el acceso a información en tiempo real. Esto ha provocado que muchas personas puedan lograr obtener dinero y ganancias de ellas, al realizar una correcta monetización de contenidos, a través de publicidad y otras herramientas.

Sin embargo, aunque cada vez son más los interesados en lograr correctamente este proceso, son muy pocos los que lo logran de manera autónoma. Hace algunos días, el Ministerio de las TIC lanzó un curso atractivo para quienes tienen estos anhelos. Se trata del curso gratuito y certificado Monetización de Redes Sociales.

La cartera lanzó una nueva serie de cursos denominados 'Social Tech'. Foto: Ministerio de Tecnología de la información y comunicaciones

Indican que esta oferta se realiza en medio del programa Social Tech, en un contexto en el que la economía de los creadores redefine las dinámicas del empleo y el emprendimiento a nivel global.

El curso busca responder a la tendencia de monetización a través de una base sólida para entender cómo funcionan los modelos, cómo construir audiencias de valor y cómo establecer relaciones efectivas con marcas y comunidades.

Los participantes adquirirán herramientas para identificar oportunidades de monetización, estructurar estrategias digitales y fortalecer su marca personal en entornos altamente competitivos. Pueden aplicar quienes hasta ahora inician en este camino, como creadores que ya llevan un buen tiempo y buscan perfeccionar su labor.

Estos son los pasos para inscribirse a los cursos. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Social Tech es liderado por el Ministerio TIC en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que acompaña el proceso formativo y certifica a los participantes. Con una meta de 66.000 personas certificadas, el programa se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas del país para fortalecer el talento digital y promover la participación de los ciudadanos en la economía digital”, precisa el comunicado de la cartera.

¿Cómo inscribirse?

Lo primero que debe hacer es ingresar al siguiente link, en el que encontrará un formulario en donde debe consignar sus datos.

Allí deberá elegir cuál es el curso de su interés, seleccionando el de monetización en redes sociales.

Luego deberá elegir la franja horaria para realizar el curso, ya sea de lunes a viernes de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. O sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del día.

Finalmente deberá aportar dos fotos de su cédula por anverso y reverso.

Haga clic en el botón enviar y su solicitud quedará radicada. En los días posteriores le llegará la información del curso a su correo.