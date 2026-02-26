De acuerdo con las cifras del Observatorio Laboral para la Educación, en 2023 se graduaron cerca de 410.000 personas de programas de pregrado en Colombia.

De ese gran total, unos 200.000 obtuvieron títulos profesionales, pero lo más llamativo es que apenas entre el 7% y el 10% de ellos —es decir, unas 18.000 a 40.000 personas— decidieron dar el salto inmediato hacia un máster o maestría.

Aunque la cifra parece modesta, la tendencia es realmente positiva, teniendo en cuenta que el número de graduados en posgrados ha crecido un 28,1% desde 2020.

Para que este impulso no se detenga, el ICETEX se unió con la BIU University de Miami (Broward International University) en una nueva convocatoria que ofrece becas del 70% para cursar maestrías virtuales con títulos estadounidenses.

Con esta oportunidad, 40 colombianos tendrán su maestría en una universidad de EE. UU. Foto: Getty Images

Esta oportunidad, que abrió sus puertas el pasado viernes 6 de febrero, estará disponible hasta el próximo lunes 2 de marzo de 2026. La propuesta consiste en 40 becas destinadas a programas de vanguardia que incluyen maestrías digitales con énfasis en Marketing Digital e Inteligencia Artificial, Maestrías en Educación Virtual centradas en transformación digital y una Maestría en Ingeniería de Software enfocada en IA.

Para postularse, los aspirantes deben ser colombianos (residentes en el país o en el exterior), tener entre 21 y 65 años y contar con un título profesional. Es indispensable contar con la admisión definitiva de la universidad antes de realizar el trámite con el ICETEX y certificar un promedio de pregrado de al menos 3,8. Además, se exige una experiencia profesional mínima de 12 meses relacionada con el área de estudio elegida.

Esta alianza no es casualidad. Con esta iniciativa, BIU busca formar líderes capaces de adaptarse a entornos complejos e impulsar la innovación, eliminando las barreras económicas para acceder a una educación de calidad.

Al ser programas 100% virtuales, los profesionales colombianos tienen una oportunidad única de internacionalizar su perfil. Esta modalidad permite obtener un título extranjero de gran peso en la hoja de vida sin tener que abandonar el trabajo actual o sacrificar la estabilidad en Colombia.

Si está pensando en el siguiente paso de su carrera, esta podría ser la señal que estaba esperando. Solo necesita organizar sus documentos y cumplir con los requisitos académicos y socioeconómicos que el ICETEX evaluará para asignar estas 40 plazas.