Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Estudiar en una universidad de los Estados Unidos es el sueño de muchas personas en Colombia, teniendo en cuenta el nivel académico que puede brindar un claustro universitario de ese país.
Precisamente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció, a través de un comunicado, que está apoyando, junto a EducationUSA, el evento ‘STEM Tour 2026′.
Se trata de una feria educativa en la que los estudiantes colombianos podrán conocer oportunidades académicas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en universidades acreditadas de Estados Unidos.
Por lo tanto, más de 20 universidades estadounidenses visitarán Cali, Manizales y Bogotá del 23 al 28 de febrero. Allí, los interesados en realizar un pregrado y/o posgrado recibirán orientación sobre programas académicos, entre los que se destacan:
- Ingeniería Aeroespacial
- Ciencias Biomédicas
- Ciencias de la Computación
- Desarrollo de Juegos
- Ciberseguridad
- Ingeniería Nuclear
- Negocios
- Inteligencia Artificial
- Aviación
En medio de esta feria educativa gratuita, los interesados tendrán la oportunidad de interactuar directamente con más de 20 representantes universitarios, resolver dudas sobre programas académicos y requisitos de admisión, obtener información sobre opciones de financiación y recibir orientación sobre procesos de visa estudiantil y exámenes internacionales.
Algo a tener en cuenta es que los interesados se deberán registrar obligatoriamente, dado que el aforo es limitado, en https://www.eventbrite.com/d/colombia/educationusa
Las 22 universidades participantes en la feria educativa son las siguientes:
- Ana G. Mendez University
- Arizona State University (representada by Kaplan Pathways)
- Ball State University
- East Carolina University
- Full Sail University
- Hillsborough Community College
- New York Institute of Technology
- North Dakota State University
- Old Dominion University
- Savannah College of Art and Design
- Seattle Colleges
- South University
- Shoreline Community College
- The George Washington University
- The University of Akron
- Trine University
- University of Colorado Denver
- University of Colorado Boulder
- University of Idaho
- Virginia Commonwealth University
- Webster University
- University of Wisconsin-Stout
Las fechas y ciudades son las siguientes:
- Cali
- Lunes 23 de febrero
Marriott Hotel (Avenida 8 Norte 10-18)
5:00 p. m. – 8:00 p. m.
- Manizales
- Miércoles 25 de febrero
Universidad de Caldas – Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona
4:00 p. m. – 7:00 p. m.
- Bogotá
- Sábado 28 de febrero
Hotel Salvio Parque de la 93 (Carrera 12 N° 93-75)
2:00 p. m. – 5:00 p. m