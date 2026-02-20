Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Estudiar en una universidad de los Estados Unidos es el sueño de muchas personas en Colombia, teniendo en cuenta el nivel académico que puede brindar un claustro universitario de ese país.

Precisamente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció, a través de un comunicado, que está apoyando, junto a EducationUSA, el evento ‘STEM Tour 2026′.

Se trata de una feria educativa en la que los estudiantes colombianos podrán conocer oportunidades académicas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en universidades acreditadas de Estados Unidos.

Por lo tanto, más de 20 universidades estadounidenses visitarán Cali, Manizales y Bogotá del 23 al 28 de febrero. Allí, los interesados en realizar un pregrado y/o posgrado recibirán orientación sobre programas académicos, entre los que se destacan:

Ingeniería Aeroespacial

Ciencias Biomédicas

Ciencias de la Computación

Desarrollo de Juegos

Ciberseguridad

Ingeniería Nuclear

Negocios

Inteligencia Artificial

Aviación

En medio de esta feria educativa gratuita, los interesados tendrán la oportunidad de interactuar directamente con más de 20 representantes universitarios, resolver dudas sobre programas académicos y requisitos de admisión, obtener información sobre opciones de financiación y recibir orientación sobre procesos de visa estudiantil y exámenes internacionales.

Algo a tener en cuenta es que los interesados se deberán registrar obligatoriamente, dado que el aforo es limitado, en https://www.eventbrite.com/d/colombia/educationusa

Las 22 universidades participantes en la feria educativa son las siguientes:

Ana G. Mendez University

Arizona State University (representada by Kaplan Pathways)

Ball State University

East Carolina University

Full Sail University

Hillsborough Community College

New York Institute of Technology

North Dakota State University

Old Dominion University

Savannah College of Art and Design

Seattle Colleges

South University

Shoreline Community College

The George Washington University

The University of Akron

Trine University

University of Colorado Denver

University of Colorado Boulder

University of Idaho

Virginia Commonwealth University

Webster University

University of Wisconsin-Stout

Las fechas y ciudades son las siguientes:

Cali

- Lunes 23 de febrero

Marriott Hotel (Avenida 8 Norte 10-18)

5:00 p. m. – 8:00 p. m.

Manizales

- Miércoles 25 de febrero

Universidad de Caldas – Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona

4:00 p. m. – 7:00 p. m.

Bogotá

- Sábado 28 de febrero

Hotel Salvio Parque de la 93 (Carrera 12 N° 93-75)

2:00 p. m. – 5:00 p. m