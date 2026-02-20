EDUCACIÓN

Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia hizo el anuncio.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Educación
20 de febrero de 2026, 3:58 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images

Estudiar en una universidad de los Estados Unidos es el sueño de muchas personas en Colombia, teniendo en cuenta el nivel académico que puede brindar un claustro universitario de ese país.

Precisamente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció, a través de un comunicado, que está apoyando, junto a EducationUSA, el evento ‘STEM Tour 2026′.

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

Se trata de una feria educativa en la que los estudiantes colombianos podrán conocer oportunidades académicas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en universidades acreditadas de Estados Unidos.

Por lo tanto, más de 20 universidades estadounidenses visitarán Cali, Manizales y Bogotá del 23 al 28 de febrero. Allí, los interesados en realizar un pregrado y/o posgrado recibirán orientación sobre programas académicos, entre los que se destacan:

Educación

Habla representante de Colegio Refous en SEMANA, tras entrada en reorganización empresarial: aclaró situación que se vive allí

Educación

Incertidumbre entre padres por crisis financiera del Colegio Refous: 1.500 estudiantes en riesgo; “Un cartel advertía que entraba en insolvencia”

Educación

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

Empresas

Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

Educación

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

Educación

Sena lanza atractiva certificación para mujeres: conozca fechas y requisitos para acceder

Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Estados Unidos

Embajada de EE. UU. anuncia importante subsidio a proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

Mundo

Régimen venezolano confirmó visita consular a Nicolás Maduro en prisión de EE. UU.

Estados Unidos

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ciencias Biomédicas
  • Ciencias de la Computación
  • Desarrollo de Juegos
  • Ciberseguridad
  • Ingeniería Nuclear
  • Negocios
  • Inteligencia Artificial
  • Aviación

En medio de esta feria educativa gratuita, los interesados tendrán la oportunidad de interactuar directamente con más de 20 representantes universitarios, resolver dudas sobre programas académicos y requisitos de admisión, obtener información sobre opciones de financiación y recibir orientación sobre procesos de visa estudiantil y exámenes internacionales.

Colfuturo anunció nuevas becas crédito, esta vez sin financiación del Estado: conozca las fechas para maestrías y doctorados

Algo a tener en cuenta es que los interesados se deberán registrar obligatoriamente, dado que el aforo es limitado, en https://www.eventbrite.com/d/colombia/educationusa

Las 22 universidades participantes en la feria educativa son las siguientes:

  • Ana G. Mendez University
  • Arizona State University (representada by Kaplan Pathways)
  • Ball State University
  • East Carolina University
  • Full Sail University
  • Hillsborough Community College
  • New York Institute of Technology
  • North Dakota State University
  • Old Dominion University
  • Savannah College of Art and Design
  • Seattle Colleges
  • South University
  • Shoreline Community College
  • The George Washington University
  • The University of Akron
  • Trine University
  • University of Colorado Denver
  • University of Colorado Boulder
  • University of Idaho
  • Virginia Commonwealth University
  • Webster University
  • University of Wisconsin-Stout

Las fechas y ciudades son las siguientes:

  • Cali

- Lunes 23 de febrero

Marriott Hotel (Avenida 8 Norte 10-18)

5:00 p. m. – 8:00 p. m.

  • Manizales

- Miércoles 25 de febrero

Universidad de Caldas – Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona

4:00 p. m. – 7:00 p. m.

  • Bogotá

- Sábado 28 de febrero

Hotel Salvio Parque de la 93 (Carrera 12 N° 93-75)

2:00 p. m. – 5:00 p. m

Más de Educación

Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous.

Habla representante de Colegio Refous en SEMANA, tras entrada en reorganización empresarial: aclaró situación que se vive allí

Pancarta con la que padres y acudientes denunciaron que el Colegio Refous entró en proceso de insolvencia

Incertidumbre entre padres por crisis financiera del Colegio Refous: 1.500 estudiantes en riesgo; “Un cartel advertía que entraba en insolvencia”

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, no tiene restricciones de tiempo ni espacio para sus estudiantes gracias a su metología virtual.

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

La Supersociedades ha avanzado en la comparación y la divulgación de información no financiera, abordando la sostenibilidad ambiental, reputacional y de gobierno corporativo.

Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

.

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

Más de 10.000 vacantes en la feria Expoempleo SENA Mujer

Sena lanza atractiva certificación para mujeres: conozca fechas y requisitos para acceder

x

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

-

“Hace 140 años El Externado sembró su semilla”: el rector Hernando Parra Nieto habla con SEMANA de los desafíos de las universidades hoy

x

Últimas fechas de inscripciones: cursos en el SENA para mujeres y nuevo programa de construcción gratuito en Valledupar

Noticias Destacadas