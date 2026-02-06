Colfuturo anunció nuevas becas crédito, esta vez sin financiación del Estado: conozca las fechas para maestrías y doctorados

La Fundación Colfuturo, una de las más importantes del país, anunció la apertura de una nueva convocatoria para estudiar maestrías y doctorados en el exterior a través de créditos-beca. Es relevante tener en cuenta que esta entidad fue noticia hace algunas semanas, luego de que el Gobierno Nacional anunciara el recorte de fondos y financiación para esta entidad y con ello el respaldo estatal al programa.

Fueron cerca de 19 años los que se dio esta cooperación que permitió que miles de estudiantes del país pudieran salir al exterior para formarse y enriquecer su perfil y luego llegar al país para retornar sus conocimientos en distintas entidades.

Colfuturo anunció nueva convocatoria, esta vez sin apoyo del Gobierno. Foto: Logo Colfuturo /Presidencia

La convocatoria se hará entre el 6 de febrero y el 2 de marzo. Para ello deberá ingresar al siguiente enlace. Para diligenciar el formulario de inscripción. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el miércoles 10 de junio.

Durante 35 años, en Colfuturo hemos acompañado el proyecto de miles de profesionales colombianos/as de cursar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Sabemos que formarse en el exterior no solo ayuda a crecer profesionalmente, sino que permite ampliar la mirada, traer nuevas ideas y convertir los retos de Colombia en oportunidades, porque cada persona que estudia en el exterior regresa con conocimiento que fortalece las instituciones, las comunidades y el desarrollo del país. Por eso, la junta directiva de la Fundación está comprometida con seguir ofreciendo el Programa Crédito Beca”, señaló Jerónimo Castro, director de Colfuturo.

Alerta en la educación: Las 3 universidades que llevan 4 años perdiendo estudiantes

Es importante tener en cuenta que, a través de este programa de Crédito Beca, la entidad financia hasta con 50.000 dólares a los y las beneficiarias que quieran estudiar una maestría o un doctorado en cualquier área de estudio, o una especialidad médica, en las universidades de más alto nivel académico en el mundo.

En 2026, el porcentaje de beca entregado por la Fundación será del 25 % para las personas que se gradúen de una maestría o doctorado en cualquier área de estudio, o una especialidad médica, regresen al país y permanezcan por tres años en Colombia.

Tenga en cuenta las fechas y los requisitos. Foto: ISTOCK

Los recursos entregados podrán ser utilizados entre matrícula, seguro, pasajes aéreos, instalación, materiales y sostenimiento. Adicional a este beneficio, las personas beneficiarias pueden acceder a becas otorgadas por más de 130 universidades con las que la Fundación tiene convenios de cooperación, las cuales van del 100 % al 10 % en el valor de la matrícula.

Los colegios Gimnasio Campestre y Marymount anuncian su fusión: estos son los detalles

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Para postularse, solo se requiere tener ciudadanía colombiana, un título de pregrado, presentar el programa que se quiere cursar y redactar un ensayo.

El proceso de selección está basado en méritos académicos, por lo que criterios como estrato socioeconómico, región de origen, género, entre otros, no influyen en la calificación.

El formulario está compuesto de 7 secciones: las tres primeras recogen la información personal, académica y laboral.

En la cuarta se indaga sobre el posgrado, mientras que la quinta corresponde al ensayo. La sexta corresponde al presupuesto necesario para financiar el posgrado y la última pide los documentos que se deben adjuntar al formulario.

Esta es la convocatoria abierta de Colfuturo. Foto: Getty Images

Es importante que tenga en cuenta que se exige el dominio de un segundo idioma, pero este solo debe certificarse si la persona es seleccionada y antes de iniciar el posgrado.