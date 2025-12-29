Política

Cruce de señalamientos: la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que hay 18 millones de dólares sin ejecutar en las cuentas de Colfuturo

Según la jefe de esa cartera se trata de dineros que el Gobierno nacional ha venido girando entre 2019 y 2025, y que no han sido invertidos en los programas de becarios.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 11:05 p. m.
La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, respondió en el Congreso.
La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, respondió en el Congreso. Foto: Ministerio de Ciencia

En medio de la polémica que ha generado en el país el recorte de los convenios entre la Nación y Colfuturo, la ministra de Ciencia y Tecnología, Yesenia Olaya, denunció que, de acuerdo a los estados financieros que obtuvieron, en las cuentas y fiducias de Colfuturo hay cerca de 18 millones dólares depositados sin ejecutar, que corresponden a reintegros y rendimientos de dineros girados por diferentes gobiernos entre 2019 y 2025 para gestionar el programa de créditos y becas.

Colfuturo replica a Petro, que citó “ratas” al dejar de financiar becas para que colombianos estudien en el exterior: “Es el programa más importante en América Latina”

Según Olaya, “estos recursos se encuentran en fiducias y cuentas bancarias a nombre de esta entidad privada, y nuestra posición como Gobierno y como Estado ha sido muy clara: los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes y del sistema educativo nacional, no inmovilizados en cuentas financieras”.

En ese mismo sentido, la ministra aseguró que, a corte de 30 de junio de 2025, de 941 créditos correspondientes a la cohorte del 2025 del programa crédito-beca de Colfuturo, solo 195 han sido legalizados.

Existe un volumen significativo de recursos sin asignar por parte de Colfuturo a los becarios, recursos que el Ministerio ya les entregó de manera oportuna”, afirmó.

Política

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23 % al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Política

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

Política

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Política

Isabel Zuleta, bajo la lupa de la Corte: abren investigación previa por actuación en procedimiento relacionado con alias Pipe Tuluá

Política

Petro acusa a la Fiscalía de frenar la extradición del principal lavador de activos del ELN

Política

Petro: “Ya se sabrá todo, no tengo carro”

Política

Petro anuncia alocución presidencial donde revelará el salario mínimo para el 2026; hora de la transmisión y detalles

Política

Juan Fernando Cristo a Armando Benedetti por financiación a Colfuturo: “Todos los programas en su momento mostraron resultados”

Confidenciales

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

Política

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

Colfuturo confirma que el Gobierno Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior
Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior.
Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior. Foto: Presidencia

Y es que, justamente, debido a las diferencias entre las versiones entregadas por el Gobierno nacional y Colfuturo, sobre la finalización de los convenios, la ministra explicó por qué el país avanza hacia un nuevo modelo, implementado desde 2023, que deja atrás el esquema crédito-beca, que, según su opinión, está basado en una lógica de endeudamiento.

El propósito de esa nueva política, según Olaya, es garantizar el acceso a estudios doctorales sin endeudamiento, con criterios de equidad social, territorial, étnica y de género.

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”
La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, tiene inquietudes frente al millonario contrato que comenzó en 2019 y terminó en agosto de 2025, pues no tiene los soportes de los gastos.
La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Foto: Camila Díaz-COLPRENSA

Hay que recordar que el Gobierno Petro ha justificado el recorte de la financiación a los programas de Colfuturo en los resultados de los reportes de operaciones de esa entidad de los últimos 19 años.

Según esos datos, de los 24.874 beneficiarios, el 89,17 % corresponde a maestrías, el 10,77 % a doctores y un 0,04 % a especializaciones. Es decir, que en 19 años el programa Colfuturo ha apoyado 141 doctores en promedio anual.

Presidente Gustavo Petro y la ministra de Ciencias Yesenia Olaya
La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, y el presidente Gustavo Petro Foto: Foto MinCiencias y foto Presidencia

Además, aseguraron que la mayor parte de los recursos de estos programas estaban dedicados a estudiantes de estratos 4 y 5 y que esa asignación era excluyente con las poblaciones más vulnerables del país que, dentro de sus políticas de Gobierno, deben ser las priorizadas.

Más de Política

Salario Mínimo 2026

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23 % al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%.

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

Gustavo Petro salario minimo

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Isabel Zuleta Senadora

Isabel Zuleta, bajo la lupa de la Corte: abren investigación previa por actuación en procedimiento relacionado con alias Pipe Tuluá

La ministra de Ciencia Yesenia Olaya respondió en el Congreso.

Cruce de señalamientos: la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que hay 18 millones de dólares sin ejecutar en las cuentas de Colfuturo

Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos.

Petro acusa a la Fiscalía de frenar la extradición del principal lavador de activos del ELN

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Petro: “Ya se sabrá todo, no tengo carro”

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Petro anuncia alocución presidencial donde revelará el salario mínimo para el 2026; hora de la transmisión y detalles

Denuncia de Andrés Forero sobre arriendo en Arabia Saudita.

En emergencia y sin plata para la Defensoría, pero Cancillería paga más de $70 millones mensuales en arriendo en Arabia Saudita

Saray Robayo es representante a la Cámara del Partido de la U.

“En Colombia la responsabilidad penal es individual”: Saray Robayo rompe su silencio tras señalamientos

Noticias Destacadas