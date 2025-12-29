En medio de la polémica que ha generado en el país el recorte de los convenios entre la Nación y Colfuturo, la ministra de Ciencia y Tecnología, Yesenia Olaya, denunció que, de acuerdo a los estados financieros que obtuvieron, en las cuentas y fiducias de Colfuturo hay cerca de 18 millones dólares depositados sin ejecutar, que corresponden a reintegros y rendimientos de dineros girados por diferentes gobiernos entre 2019 y 2025 para gestionar el programa de créditos y becas.

Según Olaya, “estos recursos se encuentran en fiducias y cuentas bancarias a nombre de esta entidad privada, y nuestra posición como Gobierno y como Estado ha sido muy clara: los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes y del sistema educativo nacional, no inmovilizados en cuentas financieras”.

En ese mismo sentido, la ministra aseguró que, a corte de 30 de junio de 2025, de 941 créditos correspondientes a la cohorte del 2025 del programa crédito-beca de Colfuturo, solo 195 han sido legalizados.

“Existe un volumen significativo de recursos sin asignar por parte de Colfuturo a los becarios, recursos que el Ministerio ya les entregó de manera oportuna”, afirmó.

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior. Foto: Presidencia

Y es que, justamente, debido a las diferencias entre las versiones entregadas por el Gobierno nacional y Colfuturo, sobre la finalización de los convenios, la ministra explicó por qué el país avanza hacia un nuevo modelo, implementado desde 2023, que deja atrás el esquema crédito-beca, que, según su opinión, está basado en una lógica de endeudamiento.

El propósito de esa nueva política, según Olaya, es garantizar el acceso a estudios doctorales sin endeudamiento, con criterios de equidad social, territorial, étnica y de género.

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Foto: Camila Díaz-COLPRENSA

Hay que recordar que el Gobierno Petro ha justificado el recorte de la financiación a los programas de Colfuturo en los resultados de los reportes de operaciones de esa entidad de los últimos 19 años.

Según esos datos, de los 24.874 beneficiarios, el 89,17 % corresponde a maestrías, el 10,77 % a doctores y un 0,04 % a especializaciones. Es decir, que en 19 años el programa Colfuturo ha apoyado 141 doctores en promedio anual.

La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, y el presidente Gustavo Petro Foto: Foto MinCiencias y foto Presidencia

Además, aseguraron que la mayor parte de los recursos de estos programas estaban dedicados a estudiantes de estratos 4 y 5 y que esa asignación era excluyente con las poblaciones más vulnerables del país que, dentro de sus políticas de Gobierno, deben ser las priorizadas.