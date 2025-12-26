Colfuturo replica a Petro, que citó “ratas” al dejar de financiar becas para que colombianos estudien en el exterior: “Es el programa más importante en América Latina”

El 23 de diciembre pasado, Colfuturo confirmó que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior.

“Durante dos décadas ininterrumpidas, el Programa Crédito Beca (PCB) de Colfuturo contó con recursos del Gobierno nacional. Esta cooperación permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia. De manera conjunta, el Estado y Colfuturo comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado”, señaló Jerónimo Castro, director de Colfuturo, a través de una carta.

“La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno nacional. A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca”, agregó Colfuturo.

Posterior a este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro, en pleno 24 de diciembre y tras reunirse con habitantes de calle en Bogotá, escribió en X:

“La rata tiene menor capacidad intelectual que el ser humano. Hermano, no pierda su capacidad intelectual. Los millones de jóvenes no están en Colfuturo. Solo beneficia a 3.000 jóvenes de estrato 4, 5 y 6, la mayoría ubicados en Bogotá y Medellín. Ya tuvo hallazgos de la Contraloría en el pasado y la maneja una junta privada muy aristocrática. Ahora el Ministerio de Ciencias beneficia ya a 7.000 estudiantes al año y aumentará las becas internacionales en doctorado y maestría con estudiantes de todos los estratos y de todos los rincones del país. El dinero público es para el pueblo; es inconstitucional entregar subsidios a los ricos. No digo que esos que crearon el modelo de la privatización de la educación sean ratas; las ratas no se merecen esa comparación. Pero sí hemos beneficiado a millones de niños, niñas y jóvenes. No más, ya son 2.500.000 los que están en educación superior y eso nunca había pasado. Y son más de dos millones de niños y niñas que reciben educación integral, es decir, arte y deportes en sus jardines y escuelas. Eso no había pasado antes. Y hemos logrado que en las pruebas Saber, la educación pública suba casi cinco puntos. Y la educación superior pública sube su calidad respecto a Duque de manera sustancial y es superior a la educación superior privada en promedio, según las pruebas Ecaes. Y por fin salen, por primera vez, bachilleres de los colegios rurales. Aquí le muestro quiénes manejan los recursos públicos que se entregaban a Colfuturo”.

De igual manera, publicó otro mensaje, en el que señaló que las políticas de Colfuturo son clasistas:

“Tengo que decir que esta política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable. Que el 1 % de los recursos vaya a los jóvenes de estrato uno y que tan solo el 26 % de los recursos vaya a los jóvenes de estrato uno, dos y tres, que son el 80 % de la población de jóvenes del país; mientras el 74 % restante va a personas del estrato cuatro, cinco y seis, y los estratos cinco y seis se llevan el 41 % de los recursos, que son menos que los estudiantes de estrato uno y dos, muestra por qué Colombia es tan terriblemente desigual. Un país manejado por grandes banqueros y terratenientes, y familias hereditarias. Dar 90 doctorados al año con créditos no le sirve a Colombia. Solo los ricos pueden pagar esos créditos; los pobres terminan saliéndose de la carrera o suicidándose, como pasa en el Icetex. El crédito no es la salida. Corea del Sur manda a 35.000 estudiantes todos los años al exterior, no 90. Y en las carreras donde ese país tiene mayores debilidades, por eso y su cobertura total en educación superior es hoy una sociedad del conocimiento. Nosotros queremos llegar a 10.000 por año y totalmente gratuito al estudiante, para que la mayoría que vaya a estudiar corresponda a la mayoría de los y las hijas de los trabajadores y campesinos y los barrios populares de todas las regiones del país. Los datos los acaba de suministrar la misma Colfuturo”.

Castro aseguró, en diálogo con la emisora Blu Radio, que no pretende polemizar con el Gobierno. “La verdad es un ejercicio que Colfuturo ha venido haciendo de tratar de garantizar, digamos, los recursos para los siguientes 10 años. Son dos décadas de cooperación con el Gobierno que han sido fundamentales para generar una diversidad en el origen de los estudiantes, y las cifras de Colfuturo, digamos, su audiencia puede entrar a www.colfuturo.org. Ahí va a encontrar absolutamente toda la información desde 1992: el estudio de impacto, los financieros, las personas que con futuro ha seleccionado, las actas de selección. Entonces llevamos, digamos, todo este tiempo, pues buscando la manera de que se garanticen los recursos. Aquí estamos hablando de que esto se hace con dinero porque esto es un programa que es costoso”.

“Creo que es muy importante tener la claridad de que el Gobierno giró todo el dinero que estaba comprometido a girar. En febrero de este año giraron los últimos 65.000 millones de pesos que garantizaban el apoyo a los estudiantes que escogimos este año. Aquí lo que estamos hablando es que hacia el futuro, hacia delante, esa fuente que estuvo ahí durante 20 años ya no va a estar más. Entonces, estamos hablando desde los estudiantes futuros y por eso fue, digamos, el comunicado que enviamos, que yo firmé; era dirigido a los candidatos, era un comunicado totalmente pacífico en el sentido de que reconocía una realidad en la que el Gobierno no va a estar hacia delante”, agregó.

“De miles de estudiantes, no sabemos exactamente cuántos, pues estamos adelantando todo tipo de gestiones para ver cómo conseguimos esos recursos, pero estamos hablando, pues, que los recursos que aportaba el Estado eran alrededor de 15 millones de dólares al año. En resumen, dependiendo, digamos, si uno define que los estratos socioeconómicos son seis, uno dice que el uno y dos son estratos bajos y es más difícil para ellos acceder porque esa inequidad, digamos, en la educación y todo, pues les impide tener en general lo que se requiere para hacer un posgrado por fuera. Después, el grueso de los beneficiarios de Colfuturo está en estratos tres y cuatro”, agregó.

“Pensemos en una persona de estrato cuatro. Con muchísima, muchísima dificultad podría pensar en que un hijo o dos hijos de esas familias puedan ir a estudiar por fuera”, agregó, al indicar que los beneficiarios son clase media, mas no hijos de ricos, como dice Petro.

“En este momento es el programa más importante en América Latina de formación de alto nivel. Compáralo con México, con el Brasil; con el futuro de lejos es el programa más grande y más estable”, agregó Castro, al colocar ejemplos de las ayudas de Colfuturo.

“Si tú vas a ir a estudiar a Alemania, Alemania tiene un sistema muy poderoso en la formación de posgrado y que es prácticamente gratuita, pero igual tienes que desplazarte, pues, a un país europeo que funciona en euros y entonces con el apoyo de Colfuturo, que tiene un tope de 50.000 dólares, una persona puede ir y estudiar 2 años en Alemania y terminar, digamos, con éxito y sin tener necesidad de tener ningún recurso adicional. El esquema de que el futuro después le pide que devuelva una parte del beneficio que obtuvo y detrás de esa filosofía, digamos, que es la parte de crédito, está que las personas que fuimos beneficiarios de Colfuturo nos beneficiamos personalmente, pero beneficiamos al país a través de lo que hacemos”, explicó.

Según dijo, una norma es regresar a Colombia a ejercer y aportar en función de lo que aprendió. Si no lo hace, debe regresar el monto monetario con el que se la ayudó.

“Yo digo: ‘Oiga, el 6 de enero nosotros deberíamos estar abriendo la convocatoria’. Y yo pienso en ese joven que estaba preparándose, que estaba tomando clases de inglés, que se graduó de una universidad pública y que de pronto el 6 de enero ya eso no está disponible o va a estar disponible, pero para muchísimos menos estudiantes. Y esas personas se quedan colgadas de la brocha, qué pena la expresión. Es como una lechuga que usted compra en un supermercado y, si no la pone en la ensalada rápido, se avegenta y no funciona. Aquí estos jóvenes, pues están haciendo un esfuerzo enorme y de pronto, pum”, agregó, al lamentar la situación. “Personalmente es triste”.