Mauricio Toro se va de frente contra el Gobierno Petro por dejar de financiar becas en el exterior: “El país está cansado”

Mauricio Toro, expresidente del Icetex y actual aspirante a la Cámara por Bogotá, se pronunció tras la polémica que se desató después de que Colfuturo confirmara el retiro de los recursos para el Programa Crédito Beca por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por medio de su cuenta de X, el candidato al Congreso cuestionó con dureza esta decisión y dejó en claro que afectará el futuro de muchos jóvenes.

“Miles de colombianos han podido estudiar en el exterior maestrías y doctorados, que después retribuyen al país en conocimiento y trabajo, gracias Colfuturo. Hoy de Navidad, Petro decide desfinanciarlo. Incumple sus promesas de ayudar a los jóvenes y no propone ninguna alternativa“, dijo.

De igual manera, Toro aseguró que tras lo que fue su paso por Icetex, que también ha ayudado a millones de personas, el Ejecutivo ha venido desfinanciando esta iniciativa y dejando sin soluciones a los jóvenes que están en búsqueda de un mejor futuro.

“Debemos llegar al Congreso a frenar este despropósito y blindar estas entidades que han ayudado a tantos jóvenes colombianos. No más filas para poder estudiar”, comentó.

Por último, enfatizó en la necesidad de conocer las cifras y los montos sobre la supuesta convocatoria que se va a llevar a cabo en el 2026 para doctorados y cuyo dinero será puesto con recursos públicos, tal y como lo sostuvo la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya.

“El país está cansado de la improvisación y las mentiras, que en últimas afecta a las personas de bajos recursos, que no tienen como pagarse una maestría o un doctorado en el exterior”, concluyó.