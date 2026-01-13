Mauricio Toro denuncia ante la Procuraduría al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía de Bogotá por “crecimiento de la criminalidad” en la ciudad

El candidato a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, radicó este martes una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, por lo que él denominó “presuntas” irregularidades en la atención de denuncias ciudadanas relacionadas con hurtos y homicidios.

Mauricio Toro asistió a la oficina de la Procuraduría. Foto: Mauricio Toro

Según Toro, la acción disciplinaria se sustenta en la “falta de respuestas efectivas” de las autoridades frente al aumento de la criminalidad en la capital y, en particular, en el caso del asesinato de Jean Claude Bossard.

De acuerdo con el candidato, desde octubre de 2025 la ciudadanía había entregado a la Policía fotografías, placas y descripciones de una banda delincuencial vinculada a varios atracos, sin que se produjeran capturas.

César Restrepo es el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad

“La ciudadanía necesita saber si se trata de incompetencia o si existe corrupción para que estas bandas sigan operando”, afirmó.

La queja cita además una alerta de la Personería de Bogotá que advierte que el hurto es uno de los delitos de mayor impacto en la ciudad. Según los datos expuestos por Toro, en promedio, más de 300 personas son víctimas cada día y, solo en 2025, cerca de 117.000 ciudadanos reportaron robos.

Giovanni Cristancho es el comandante de la Metropolitana de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA-semana

Para Toro, estos hechos no son aislados y evidencian una falla estructural en la reacción institucional frente a denuncias documentadas.

El aspirante por el Partido Verde señaló que anexó a la queja pantallazos y pruebas aportadas por vecinos desde 2025 y sostuvo que tanto el secretario de Seguridad como el comandante de la Policía deberán explicar las razones de su inacción.

“No vamos a esperar a llegar al Congreso para ejercer control político”, concluyó, al pedir a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria con prontitud.