Tras dos años de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció la desarticulación del grupo delincuencial común organizado “Los Pumas”, señalado de especializarse en el hurto de vehículos de alta gama y carros vinculados a plataformas de transporte en varias localidades de la capital.

Cayó en Bogotá la red de robo de carros 'Los Pumas' Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con el reporte oficial, investigadores de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía, capturaron por orden judicial a 12 integrantes, todos de nacionalidad colombiana. Las autoridades les atribuyen acciones delictivas en Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

El expediente reconstruyó dos formas de operación. La primera: solicitar carros por aplicaciones y, durante el recorrido, intimidar a los conductores con armas de fuego para despojarlos del automotor. Luego, las víctimas eran abandonadas en zonas apartadas.

La segunda: atacar en grupo a propietarios cuando estacionaban los vehículos frente a sus viviendas, usando violencia física durante los atracos.

Según la investigación, los automotores hurtados eran llevados a garajes de viviendas de los implicados o a parqueaderos de centros comerciales.

En algunos casos, habrían sido desguazados o publicados en redes sociales para venderlos a menor precio, usando placas y licencias falsas.

Entre los capturados figuran alias Nicky, señalado de intimidar con armas; alias Paula, quien presuntamente pedía los servicios de plataforma; y alias Celeita, conductor del grupo, que tenía detención domiciliaria por hurto en 2024 y registra tres condenas vigentes por hurto, receptación y porte o tráfico de estupefacientes.

En ocho diligencias de allanamiento realizadas en Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, la Policía reportó la incautación de un arma tipo “changón” y cuatro celulares.

Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Un juez envió a la cárcel a nueve de ellos. La Policía les atribuye 21 casos denunciados y una afectación cercana a 2.450 millones de pesos.

El caso, enmarcado en la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, se suma a los resultados que la Metropolitana reporta en 2025: una reducción del 22 % en el hurto a automotores, con 888 casos menos frente a 2024. La institución pidió denunciar a la línea 123 y anunció operaciones permanentes contra grupos similares.