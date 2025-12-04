Suscribirse

Bogotá

Motocicleta en la que se cometió el asesinato de Jean Claude Bossard tenía 15 reportes y multas por más de cinco millones de pesos

El menor que confesó haber asesinado a Bossard ya tenía antecedentes por hurto calificado y estaba cobijado con una medida de sanción de libertad vigilada.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 5:59 p. m.
Anotaciones de la moto involucrada en el asesinato de Jean Claude Bossard.
Anotaciones de la moto involucrada en el asesinato de Jean Claude Bossard. | Foto: Archivo particular

Se siguen conociendo detalles del asesinato, en medio de un robo, del joven Jean Claude Bossard el pasado 2 de diciembre.

Los hechos, ocurridos en inmediaciones de la calle 108 con carrera 19, en el barrio Santa Paula, de la localidad de Usaquén, mantienen conmocionados a los habitantes de Bogotá que reclaman acciones contundentes de las autoridades contra la delincuencia que parece haberse tomado las calles de la capital del país.

De izquierda a derecha: el presunto responsable del crimen, el alcalde Carlos Fernando Galán y Jean Claude Bossard.
De izquierda a derecha: el presunto responsable del crimen, el alcalde Carlos Fernando Galán y Jean Claude Bossard. | Foto: Cuenta en X @CarlosFGalan, Colprensa y cuenta en Instagram jc_boss14

Frente al aterrador caso de inseguridad, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, hizo público que el menor de 16 años que accionó el arma en contra de Bossard ya tenía antecedentes delictivos y que sobre él reposaba una medida de libertad vigilada por el delito de hurto calificado que confesó en mayo de este año.

“Había sido capturado en el mes de mayo. Había sido capturado por el delito de hurto calificado. Este joven es un menor de edad, tiene 16 años, aceptó cargos por ese delito y enfrentó el proceso en libertad y en el mes de octubre, hace menos de dos meses, recibió una sanción de libertad vigilada, que contempla el Código de Infancia y Adolescencia”, dijo el alcalde.

También, se supo que la moto en la que se movilizaban ambos delincuentes al momento de asesinar a Bossard tenía reportes en los sistemas de las autoridades.

Según denunció el edil de Usaquén, Sergio Cáceres, la motocicleta tiene más de 15 reportes en movilidad y en los sistemas de la Policía Nacional y acumula multas por más de cinco millones de pesos que aún siguen vigentes.

De acuerdo con la información reportada por los vecinos del sector, la moto que apareció en la escena del crimen corresponde a la misma que ya se había notificado a las autoridades hace más de 15 días por estar merodeando en la zona y ser el vehículo relacionado con otros dos hurtos en octubre y noviembre de este año.

HomicidioInseguridad en BogotáSecretaría de SeguridadPolicía Metropolitana de Bogotá

