Nuevo choque por construcción de la segunda cárcel en Bogotá: Claudia López y César Restrepo cruzan acusaciones por proyecto estancado

Un nuevo cruce de declaraciones dejó en evidencia las tensiones alrededor de la seguridad en Bogotá. Esta vez, la disputa enfrenta a la exalcaldesa Claudia López y al actual secretario de Seguridad, César Restrepo, por el futuro de la segunda cárcel distrital.

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La polémica se desató luego de que López asegurara que durante su administración se dejó encaminado el proyecto. “También les dejamos el lote para hacer una segunda cárcel distrital (…) y también dejaron caer el proyecto de su construcción por disputas al interior de la Alcaldía. Qué desastre, de verdad”, afirmó.

La exmandataria defendió así la gestión de su gobierno en materia penitenciaria, destacando el modelo de la actual cárcel distrital, al que calificó como funcional y libre de corrupción, y sugiriendo que la administración actual no dio continuidad a esa iniciativa.

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Sin embargo, la respuesta desde la Secretaría de Seguridad no se hizo esperar. Restrepo desmintió de manera directa esa versión y sostuvo que el proyecto no avanzó durante el gobierno anterior por falta de un elemento clave: el predio.

“No es cierto que usted dejó un predio y un proyecto de construcción de una cárcel para Bogotá”, señaló el funcionario, quien explicó que la legalización del terreno se logró apenas en el primer año de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, completando los requisitos en septiembre de 2024.

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La Cárcel Distrital II será construida en un terreno de tres hectáreas ubicado en la parte posterior de la cárcel La Picota, al sur de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad

Restrepo fue más allá y aseguró que, ante la inexistencia del lote durante el mandato de López, “era imposible dejar un proyecto listo, al menos en estudios y diseños para ejecutar”.

El secretario también defendió la gestión actual en materia de seguridad, afirmando que se han destrabado obras heredadas, reducido el hacinamiento en centros de detención transitoria, de 172 % a 52 %, y mejorado los indicadores de criminalidad, tras un deterioro que, según dijo, se registró al cierre de 2023.