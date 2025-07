View this post on Instagram

¿Qué otras figuras han dado su postura?

View this post on Instagram

“Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí ahorita llegando acá la noticia de que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel y yo no lo sabía; discúlpenme, yo nunca lloro [...]. No me parece justo, hay resto de criminales sueltos”, fueron las primeras de Yina, quien aseguró que Epa era su única amiga en los medios.