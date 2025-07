Novia de Epa Colombia dejó en evidencia si sigue enamorada de la influencer; dio contundente respuesta: “No sigue igual”

“Amiga, respondo a tu pregunta cuando me dices que si tu amor sigue igual por la Epa: no, no sigue igual. Yo se lo he hecho saber a ella... siento que cada día que pasa la amo más, la valoro más, la admiro mucho más por lo berraca y lo fuerte que es”, comentó, dejando ver la admiración que siente por la manera en que su novia enfrenta las dificultades y las bajas emocionales desde prisión.