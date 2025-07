Novia de Epa Colombia reveló qué ha pasado en el caso de la influencer: “no está bien”

“¿Qué ha pasado con el caso de Epa? No has vuelto a decir nada", escribieron.

“Amiga, es que no he vuelto a salir a hablar porque no ha pasado nada novedoso, entonces, ¿para que salga acá a contarles a ustedes lo mismo, de que no hubo avances, de que hay muchas cosas que no mejorar? Todo sigue igual y Dane no está bien".