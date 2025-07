Negocio de Epa Colombia estaría sufriendo grave lío y su novia, Karol Samantha, teniendo problemas: “Demasiado triste”

Según dio a conocer la prometida de la reconocida influencer , personas malintencionadas están utilizando la imagen de Daneidy para anunciar un nuevo producto que no existe y lucrarse.

“Amigas, la verdad, el día de hoy decidí pronunciarme porque me parece demasiado triste que la gente use la inteligencia artificial usando la imagen de Daneidy con su marca. La verdad quiero recordarles cuál es la única marca de Daneidy, la reina de las keratinas, la Epa Colombia”, dijo inicialmente Karol Samantha, advirtiendo así a sus seguidores para que no caigan en la estafa masiva que se está dando y que afecta el nombre de la creadora de contenido.