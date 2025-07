Novia de Epa Colombia expone calvario que vive por estafas con negocio de la influencer; piden “que les devuelvan la plata”

Recientemente, Karol Samantha se tomó su cuenta de Instagram nuevamente para dar una advertencia en la que hace énfasis especialmente en que las personas no crean que hay productos nuevos, para que no compren y no desperdicien así su dinero cayendo en estafas.

“Amiga, se me olvida algo súper importante, la verdad, de todo corazón, espero que ustedes no se sigan dejando engañar por personas deshonestas. No permitan que personas así les sigan quitando su platita que ustedes tanto trabajan por ello, para que venga una persona deshonesta que no puede ser capaz de emprender por mérito propio, que tiene que usar la voz o la marca de otra persona para surgir”, dijo inicialmente.