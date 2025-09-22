La construcción de la segunda cárcel distrital de Bogotá volvió a quedar en el limbo. La concejal Diana Diago denunció que el proyecto, presentado como una de las prioridades del alcalde Carlos Fernando Galán, se encuentra paralizado tras la cancelación del contrato suscrito entre Renobo y la Secretaría de Seguridad para adelantar los diseños de la obra.

Cárcel Distrital. | Foto: Cárcel Distrital

El contrato SCJ-1991-2024, firmado el 29 de enero de este año, tenía un valor de 5.196 millones de pesos y una duración de 18 meses, con fecha de entrega en julio de 2026.

Su objetivo era desarrollar la gerencia integral de estudios, diseños, interventoría y licencias necesarias para la denominada Cárcel Distrital II, prevista en la localidad de Usme, en un predio contiguo a la cárcel La Picota.

El exministro de Justicia, Néstor Osuna, junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lograron destrabar el proceso. | Foto: Secretaría de Seguridad

Sin embargo, el pasado 12 de agosto, el contrato fue terminado de mutuo acuerdo tras reportarse un avance físico de apenas el 18 %.

Según la concejal Diago, la Secretaría de Seguridad habría señalado que Renobo fue seleccionada de manera directa por su supuesta experiencia y capacidad técnica. No obstante, los informes de avance, conocidos por esa cabildante, habrían revelado inconsistencias en el trabajo realizado.

La concejal Diana Diago. | Foto: Prensa Diana Diago

Incluso, señala Diago que la contratista había solicitado una adición al contrato, la cual no fue justificada debido a deficiencias en la calidad de los estudios presentados. Diago cuestionó la falta de planeación de la administración distrital y aseguró que el fracaso en la ejecución de este contrato compromete el desarrollo del proyecto.

“El alcalde en campaña prometió la construcción de la segunda cárcel distrital, pero hoy esas palabras se desvanecen. Se necesitaba una convocatoria abierta que garantizara pluralidad de oferentes y escogiera la mejor propuesta, pública o privada”, afirmó.

¿Qué pasará con la ampliación con la Cárcel Distrital II? | Foto: león darío peláez-semana / Ministerio de Justicia

El predio donde se levantaría la nueva cárcel ya había sido entregado al Distrito por el Inpec, lo que, según la cabildante, obligaba a la administración a avanzar con el proyecto. Sin embargo, la terminación anticipada del contrato deja nuevamente en suspenso una obra que busca ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad.