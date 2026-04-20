Alcalde Galán citó consejo de seguridad extraordinario tras el triple asesinato en el centro de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció después del asesinato de tres integrantes de la producción audiovisual de la serie Sin senos sí hay paraíso, ocurrido en la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad, y calificó el hecho como una tragedia que “le duele a toda Bogotá”.

El sentido mensaje del alcalde Galán tras el homicidio de una mujer y sus dos hijas en Bogotá: “Este caso me duele como papá y esposo”

El mandatario expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con el gremio audiovisual, al señalar que este tipo de hechos impactan a una ciudad que se ha consolidado como destino para producciones de televisión y cine. “Es un hecho gravísimo de violencia, sin sentido”, afirmó.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el caso no estaría relacionado con hurto ni con un ataque sicarial. “Sería, al parecer, una agresión por intolerancia sin sentido”, explicó Galán, una hipótesis que ahora deberá ser confirmada por las investigaciones en curso.

La red criminal El Mesa tendría una fortuna superior a los $ 20 mil millones en propiedades en Bogotá

En la tarde del 18 de abril se presentó un ataque contra el equipo de producción de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso'. Foto: Noticias Caracol

Frente a la gravedad del caso, el alcalde aseguró que dio instrucciones a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía para priorizar el esclarecimiento de los hechos, identificar a los responsables y avanzar en la judicialización. Además, pidió acompañamiento integral para la persona que resultó herida en el ataque, quien permanece bajo atención médica.

En ese sentido, Galán solicitó a la Secretaría de Salud hacer seguimiento al estado de salud del sobreviviente, mientras avanzan las indagaciones sobre lo ocurrido en este sector del centro de Bogotá, una zona que en los últimos días ha registrado varios episodios de violencia.

Nuevo homicidio en Bogotá: ataque sicarial en Kennedy deja como saldo un muerto

Gregorio Pernía se pronunció por muerte de equipo de producción de 'Sin senos sí hay paraíso'. Foto: Instagram @gregoriopernia

Como respuesta institucional, el mandatario anunció la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario, citado para primera hora de hoy, en el que se revisará este caso y otros hechos recientes que han generado preocupación en la capital.

El triple homicidio ha generado rechazo entre distintos sectores y reabre el debate sobre la seguridad en zonas clave de la ciudad. Entretanto, las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer un crimen que hoy enluta al sector audiovisual y a la capital del país.