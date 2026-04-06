El director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, el coronel Elver Alfonso Sanabria, reveló detalles del reciente golpe propinado a la estructura criminal El Mesa, que delinque en Bogotá.

De acuerdo con el oficial, la red habría logrado comprar bienes por cerca de 20 mil millones de pesos en la capital del país. Según el coronel Sanabria, las propiedades habrían sido adquiridas con dineros provenientes de homicidios y extorsiones.

Coronel Elver Alfonso, director de la Dijín de la Policía. Foto: Gaula Policía

“Actualmente esa línea investigativa nos permite ya identificar unos bienes, muebles e inmuebles que están oscilando entre los 20 mil millones de pesos”, explicó el director de la Dijín.

Policía presenta a presuntos integrantes de El Mesa. Foto: Policía

La información fue revelada luego de que se presentara la captura en Bogotá y otras regiones del país de 23 presuntos integrantes de la red criminal El Mesa, de origen en Medellín pero que se ha ido expandiendo en el país, llegando a la capital, donde se les conoce como Los Paisas.

La Policía reveló que “entre los capturados se encuentran alias Alejo, coordinador principal en Bogotá y era quien ordenaba los homicidios; alias Nías, jefe de sicarios, con un prontuario criminal de diez años, tendría responsabilidad en por lo menos 50 homicidios en diferentes partes del país”.

“Asimismo, alias Tavo, encargado de la planeación, coordinación y ejecución de homicidios selectivos contra personas que intentaban comercializar estupefacientes sin autorización en zonas de control de este GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) y en el año 2025 había sido capturado por el Gaula, intentó evadir su plena identificación suministrando datos que no correspondían a su verdadera identidad”.

Rueda de prensa de la Policía sobre la red El Mesa. Foto: Policía

Respecto al proceso penal de los capturados, dijo la Policía que “a los implicados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, homicidio agravado y desplazamiento forzado. Con esta operación se logró afectar las rentas criminales de esta organización en aproximadamente 550 millones de pesos mensuales”.