La Policía reportó la captura de 23 integrantes de la temida organización El Mesa

La Policía confirmó un duro golpe a la estructura delincuencial El Mesa, que delinque en Bogotá. De acuerdo con la autoridad, fueron capturados 23 de sus integrantes que se dedicaban a la comisión de delitos de alto impacto.

La Policía de Bogotá reveló imágenes de la manera en la que delinquía la red en Bogotá, usando casas y taxis para la venta de estupefacientes en la ciudad.

SEMANA había publicado cómo estaba expandiéndose la red criminal El Mesa en la capital. Explicó cómo la organización, que hizo parte del famoso tarizamo del presidente Gustavo Petro, maneja negocios ilegales en Bogotá, Soacha y Cartagena.

“¿Recuerda usted la noticia de los embolsados en Bogotá? Se trataba de una disputa a muerte entre El Mesa y el Tren de Aragua por control territorial en la capital del país”, le dijo en su momento una fuente de inteligencia judicial a SEMANA.

Agregó esta que, para el caso de Bogotá, a esta organización se le conoce como Los Paisas, por su origen de Medellín.

Las fuentes indicaron que la organización se ha expandido en Bogotá, Soacha, Cartagena y el sur de Bolívar.

La red criminal El Mesa hizo parte del tarimazo del presidente Gustavo Petro. Foto: RTVC

Respecto a sus orígenes, informaron que nació en los años noventa, fruto de los reductos de sicariato de alias Don Berna y que se enfrentaron a sangre y fuego contra los hombres de Pablo Escobar, apoyados por el paramilitarismo.

Sus presuntos cabecillas son Gustavo Alfonso Pérez, alias Montañero, y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias el Doctor, quienes compartieron tarima con Petro.

El modelo de negocio criminal de El Mesa no es diferente al de otras organizaciones de alto impacto en el país; ofrecen servicios de sicariato, son dueños del negocio del microtráfico en zonas de Bogotá, Soacha y Cartagena, y cobran extorsiones (vacunas) a dueños del transporte ilegal, conocidos como chiveros.