Actor de ‘Top Gun: Maverick’, fue asesinado por el hijo de su novia, según reveló una escalofriante llamada a la policía

James Handy, intérprete reconocido por sus participaciones en “Jumanji”, “ Top Gun: Maverick ” y “Taps”, fue presuntamente asesinado de manera violenta por el hijo de su pareja sentimental, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

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Los cuerpos de seguridad se desplazaron con rapidez hasta la cuadra 19200 de la calle Erwin, en Tarzana, durante la mañana del miércoles, después de que una persona realizara una llamada en la que manifestó: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado”.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Handy, de 81 años, tendido e inconsciente en el jardín frontal de una vivienda y con lesiones provocadas por un arma blanca, según señalaron las autoridades. El actor presentaba múltiples heridas en la zona del pecho.

🇺🇸 Los Angeles: Top Gun: Maverick actor James Handy, 81, dies after stabbing; police say suspect called 911pic.twitter.com/6vMaYV59Ej — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) June 5, 2026

Handy fue llevado de inmediato a un centro médico de la zona, donde los especialistas confirmaron posteriormente su fallecimiento, según reporta el NY Post.

Minutos más tarde, el presunto responsable, Michael Gledhill, de 44 años, habría llamado la atención de los agentes y les indicó que era la persona que estaban buscando, según detalló un comunicado emitido por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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Gledhill, quien es hijo de la pareja de Handy, residía junto a su madre al momento en que ocurrió el incidente.

Tras los hechos, el hombre fue detenido bajo cargos de asesinato, mientras que las autoridades establecieron una fianza de 2 millones de dólares.

Sad news in Hollywood: Veteran actor James Handy, known for playing the bartender in Top Gun: Maverick and the exterminator in Jumanji, has died at 81.



He was fatally stabbed in the chest outside a home in Tarzana, CA. Police say the suspect is his girlfriend’s 44-year-old son,… pic.twitter.com/47ydgnqmjx — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 5, 2026

Según la grabación de la llamada de emergencia, las calles cercanas a la casa de Handy fueron acordonadas por la policía. Asimismo, se les recomendó a las autoridades que comenzaran a realizar indagaciones puerta a puerta en la zona y que averiguaran quién abría las puertas y quién no, según consta en la grabación.

La trayectoria artística de Handy se inició durante los años setenta, y una de sus apariciones más recientes fue en “Top Gun: Maverick”, producción en la que dio vida a un camarero llamado Jimmy.

Asimismo, encarnó a un exterminador en “Jumanji”, la recordada película de 1995 protagonizada por Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst y Jonathan Hyde, considerada con el paso del tiempo una obra de culto.

Actor James Handy, known for appearances in Jumanji and Top Gun: Maverick, has died aged 81 after being stabbed at his LA home pic.twitter.com/HLwebaHjE6 — Dexerto (@Dexerto) June 5, 2026

También apareció en programas de televisión como “The West Wing”, “9-1-1”, “NCIS: Los Angeles”, “CSI: NY”, “The Young and the Restless”, “Castle”, “Criminal Minds”, “Cold Case”, “Without a Trace”, “ER”, “The X-Files” y “Mulaney”.