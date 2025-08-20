La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló dos células vinculadas al Tren de Aragua en el marco de la denominada “Operación Bogotá”. El resultado dejó nueve capturas: cinco personas señaladas de integrar la estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y la extorsión a comerciantes, y cuatro más sorprendidas en flagrancia en el sur de la ciudad.

El operativo se adelantó luego de 12 meses de investigaciones contra ‘Los Lobos’, banda que actuaba al servicio del Tren de Aragua. Agentes de inteligencia realizaron interceptaciones, seguimientos y utilizaron un agente encubierto que permitió identificar la red de distribución de drogas.

Según los hallazgos de las investigaciones, los delincuentes comercializaban marihuana, cocaína y tusi en inmediaciones del parque Los Hippies, en Chapinero, bajo la modalidad de menudeo y domicilios. Para evadir a las autoridades, escondían la droga en zonas verdes, estructuras del parque y estaciones de servicio cercanas.

Cayó en Chapinero alias Jonatican, líder del Tren de Aragua en esa zona. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades también detectaron el uso de emblemas con la figura de lobos para marcar los estupefacientes. Durante cuatro allanamientos en Chapinero y Teusaquillo se hicieron efectivas varias órdenes de captura por concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Entre los detenidos está alias Jonatican, cabecilla del Tren de Aragua en Chapinero, quien se escondía con apoyo del grupo delincuencial AK47. Se investiga su responsabilidad en el ataque con granada perpetrado en mayo contra un sindicato del sector.

Junto a él fueron capturados alias Reymon, Shagy y Beiker, encargados de la venta directa en el parque Los Hippies, y Gordo Rappi, señalado de la distribución a domicilio. Según la Policía, esta estructura tenía una renta criminal de hasta 150 millones de pesos mensuales. Los capturados registran más de 38 antecedentes judiciales y 99 comparendos por diferentes conductas.

En un segundo operativo, gracias a la denuncia de un ciudadano en la línea 165, se logró la captura de cuatro personas más en el sur de Bogotá. Se trata de tres venezolanos y un colombiano, acusados de extorsionar a comerciantes en Kennedy y Bosa, con exigencias de hasta 10 millones de pesos.

