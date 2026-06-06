Un nuevo golpe contra el crimen organizado en Bogotá dejó al descubierto un sofisticado esquema de fraude que funcionaba como un verdadero call center clandestino.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, la estructura estaba especializada en hacerse pasar por entidades bancarias.

El objetivo era engañar a ciudadanos y obtener datos personales y financieros, con los que posteriormente realizaban operaciones fraudulentas.

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Así operaba la red que suplantaba a bancos para cometer fraudes y robar información financiera en Bogotá

La investigación permitió establecer que la organización había diseñado un modelo de operación que simulaba los procedimientos de atención al cliente de diferentes entidades financieras.

Los delincuentes contactaban a las víctimas mediante llamadas telefónicas y otros canales de comunicación, presentándose como funcionarios de bancos.

De esta manera, resolvían supuestos problemas de seguridad, bloqueos de cuentas o movimientos inusuales detectados en sus productos financieros.

El objetivo era generar una sensación de urgencia para que las personas actuaran sin verificar la información.

Durante las comunicaciones, los integrantes de la red utilizaban discursos previamente estructurados para ganar la confianza de las víctimas.

Una vez logrado esto, las convencían de entregar información confidencial, como claves, códigos de verificación, datos personales o información necesaria para acceder a sus cuentas.

Las autoridades evidenciaron que el lugar intervenido estaba acondicionado para operar como un auténtico centro de atención telefónica, con varios puestos de trabajo desde donde se realizaban llamadas de manera simultánea.

La organización, además, contaba con una distribución de funciones que permitía hacer más eficiente el fraude.

Mientras algunos integrantes establecían el primer contacto con las víctimas, otros continuaban la conversación y un tercer grupo se encargaba de ejecutar las operaciones fraudulentas utilizando la información obtenida.

🔴 Policía desmantela sofisticado 'call center' criminal en Bogotá dedicado a la suplantación de entidades bancarias.



Presuntamente, los delincuentes se hacían pasar por funcionarios de diferentes entidades financieras para engañar a personas no solo en Bogotá, sino en distintas… pic.twitter.com/okkRSxeNMj — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 6, 2026

Incautan celulares, SIM y billeteras virtuales usadas para el fraude

Durante el operativo, las autoridades incautaron 48 celulares, 322 tarjetas SIM de distintos operadores, cuatro módems de alta conectividad y tres billeteras virtuales presuntamente utilizadas para recibir y dispersar el dinero obtenido de las víctimas.

Además, encontraron bases de datos con información personal de ciudadanos y libretos que eran utilizados para la suplantación de entidades financieras.

Estos materiales quedaron bajo custodia para avanzar en las investigaciones y recopilar evidencia que permita establecer el alcance de la organización y la posible participación de otras personas.

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Los especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de delitos se basa principalmente en la manipulación psicológica de las víctimas.

Por ello, las entidades financieras reiteran de manera permanente que nunca solicitan por vía telefónica claves personales, códigos de autenticación enviados por mensaje de texto o contraseñas de un solo uso.

Asimismo, recomiendan verificar cualquier comunicación directamente a través de los canales oficiales del banco antes de suministrar información.