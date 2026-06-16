Capturan a falso médico pediatra que sería el responsable de la muerte de un niño en Barrancabermeja

La Policía Nacional capturó en Medellín a un hombre conocido con el alias de Yosef, señalado de ejercer presuntamente de manera fraudulenta como médico pediatra en varias instituciones de salud de Barrancabermeja y de estar vinculado a la muerte de un menor de edad.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Policía en el barrio Caribe de la capital antioqueña, donde hicieron efectiva una orden judicial en su contra por el delito de homicidio. La captura se produjo como resultado de una investigación adelantada para esclarecer hechos que afectaron la vida e integridad de pacientes atendidos por el hoy detenido.

Según las autoridades, el hombre habría suplantado la profesión de médico especialista en pediatría para prestar atención a menores de edad en diferentes centros asistenciales de Barrancabermeja. Durante las pesquisas se estableció su presunta participación en la atención médica y formulación de medicamentos a un niño de tres años, quien posteriormente falleció.

La investigación permitió recopilar testimonios, evidencia física y otros elementos probatorios que llevaron a la identificación y ubicación del sospechoso. Con ese material, las autoridades solicitaron la orden de captura que finalmente fue ejecutada en Medellín.

“La vida y la salud de nuestros niños son sagradas. Seguiremos trabajando para que quienes atenten contra ellos respondan ante la justicia”, señaló la Policía Nacional al informar sobre el resultado operativo.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar en el proceso penal en su contra. Un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un avance importante en el esclarecimiento de un caso que generó gran impacto y preocupación entre los habitantes de Barrancabermeja, al tiempo que reiteraron su compromiso con la protección de la vida, la salud y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.