Nuevo homicidio en Bogotá: ataque sicarial en Kennedy deja como saldo un muerto

Sobre las 2:00 p. m. de este miércoles, 15 de abril, se presentó una nueva balacera en la capital del país. Exactamente en el barrio Boita, en Kennedy.

De acuerdo con el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de esta localidad, la institución llegó al lugar de los hechos como respuesta a un llamado a la línea 123, que alertaba sobre un ataque sicarial.

Se conocen nuevos detalles del intento de homicidio en Usaquén; confirmado estado de salud de los involucrados

Según la información compartida por la Policía Metropolitana de Bogotá a SEMANA, un hombre de 54 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue atacado a tiros cuando iba manejando su vehículo.

“Luego de recibir heridas con arma de fuego, es trasladado al hospital de Kennedy, donde fallece”, aseguró Montilla.

Dos hombres fueron señalados de ser quienes dispararon contra la víctima desde una moto. Pese a que la víctima pudo atropellar a los presuntos sicarios, uno de ellos escapó y el otro se encuentra capturado por el delito de homicidio y receptación.

“Es capturado un hombre de 31 años y se inmovilizó una motocicleta. Es de resaltar que el capturado registra anotaciones por hurto y violencia intrafamiliar”, aseguraron.

Otro ataque sicarial ocurrió este lunes en la localidad de Usaquén

Esta misma semana, exactamente el pasado lunes 13 de abril, también se presentó un cruce de balas en Usaquén, en la calle 156 con carrera 7H.

Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, “la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos, donde, lamentablemente, salen cuatro personas heridas por este daño colateral”.

Un menor de ocho años salió lesionado, además de tres transeúntes que se encuentran en un centro asistencial, valorados y atendidos. El sicario y la víctima se encuentran en recuperación después de una cirugía.

El comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, indicó que “vamos a designar un grupo de Policía Judicial, de inteligencia, para llegar a determinar todos los móviles, qué antecedentes se tienen y el porqué pudo ocurrir este atentado sicarial”.