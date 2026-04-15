Ejército frustra ataque terrorista de las disidencias de Mordisco en El Tambo, Cauca

El Ejército Nacional, a través de la Tercera División, informó que frustró un ataque terrorista presuntamente planeado por disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la información conocida, los explosivos iban a ser utilizados para atacar a los uniformados que adelantan operaciones en el departamento del Cauca.

“Soldados del Batallón de Despliegue Rápido n.° 10, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 4, lograron ubicar 30 artefactos explosivos en el sector de la parte alta del Filo, corregimiento de La Emboscada, municipio de El Tambo, Cauca”, explicó la institución militar.

Así capturaron a cinco disidentes de la Jaime Martínez en Valle del Cauca

Iván Mordisco. Foto: Getty Images / AFP

Asimismo, informaron que fueron encontrados 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO), que, al parecer, pertenecerían a la compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, un grupo armado organizado residual que delinque en esta zona del suroccidente del país.

“Estos explosivos serían empleados para ejecutar acciones terroristas contra integrantes de la Fuerza Pública y afectar a la población civil, generando temor y poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades que habitan este sector rural del Cauca”, indicaron.

El Ejército señaló que, con la ubicación de este material de guerra, lograron evitar una matanza: “[...] Permite anticiparse a una amenaza real en un corredor donde estas estructuras ilegales intentan mantener su accionar violento mediante el empleo indiscriminado de explosivos”.

Militares desactivando artefactos explosivos. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los explosivos serán destruidos por personal especializado. “Se adelantará el procedimiento de destrucción controlada con las capacidades del equipo especializado en manejo de explosivos, mientras se informa a la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente”.

El Ejército indicó que las operaciones se mantienen en esta zona del Cauca, en el marco de las acciones contra grupos armados ilegales.

“Se invita a la comunidad a informar oportunamente cualquier situación sospechosa a la línea antiterrorismo 107 que permita salvaguardar la vida y la tranquilidad en la región”, finalizaron.