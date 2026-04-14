Así capturaron a cinco disidentes de la Jaime Martínez en Valle del Cauca

Las operaciones militares no cesan en el suroccidente colombiano en contra de los grupos armados ilegales que siembran el terror en las comunidades. Este martes, 14 de abril, desde la Tercera División del Ejército Nacional dieron a conocer la captura de cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que pertenecerían a la estructura Jaime Martínez, que delinque en esta zona del país.

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De acuerdo con la información conocida por SEMANA, estas capturas fueron realizadas exactamente en el corregimiento El Queremal, zona rural de Dagua, Valle del Cauca.

“Tras varios meses de labores de inteligencia militar, la operación se desarrolló con orden judicial de allanamiento y permitió a unidades del Gaula Militar Valle, el Batallón de Montaña n.º 3 y en coordinación con el Grupo Investigativo Contra Organizaciones Criminales del CTI de la Fiscalía General”, detalló la institución militar.

Fueron tres mujeres y dos hombres los que fueron capturados por los uniformados que adelantaron esta operación mediante orden judicial.

“Estos sujetos serían los presuntos responsables de adelantar acciones de extorsión, instalar retenes ilegales y desarrollar actividades de presión e intimidación, generando temor entre los habitantes y afectando la tranquilidad de las comunidades en la región”, expresó el Ejército.

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Asimismo, precisaron que decomisaron cinco armas largas, tres armas cortas, 588 cartuchos de diferentes calibres, 20 proveedores, dos granadas para dron, una granada de fragmentación, cuatro memorias USB, ocho celulares y material alusivo a este grupo armado.

Capturados en esta operación militar. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Este abundante material de guerra, que sería empleado para ejecutar ataques en la región contra la población civil y la Fuerza Pública, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial”, detalló la institución militar.

Desde el Ejército, con apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, avanzan con las operaciones en contra de los grupos armados ilegales que siguen generando pánico entre las comunidades y que también atacan a los integrantes de la Fuerza Pública que realizan controles en el territorio.