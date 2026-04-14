Ideam advierte lluvias en Cali para este martes, 14 de abril, estos son los horarios

El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, tendrá una inestabilidad climática.

“Cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada”, advierte la entidad para este martes, 14 de abril.

Asimismo, señalaron que es necesario que la ciudadanía se encuentre en máxima alerta, así como también las autoridades, por las lluvias continuas que se puedan llegar a presentar.

Durante las últimas horas, en el suroccidente colombiano se han presentado algunas lluvias, incluyendo la ciudad de Cali.

“Se han registrado lluvias locales entre moderadas a fuertes en diferentes zonas… del Valle del Cauca. Se esperan acumulados de lluvia entre moderados a fuertes… en amplias zonas de la región Pacífica”, precisó.

Lluvias intensas marcarán el clima en Colombia hoy: varias regiones en alerta por precipitaciones

Las lluvias pueden tomar mayor intensidad durante las horas de la tarde y la noche. “Sobre Colombia predomina un flujo de vientos del oeste y suroeste… facilitando el transporte de humedad desde el océano Pacífico”, explicó el Ideam.

Es necesario que las personas que residen en Cali puedan estar atentas a las recomendaciones de las autoridades, pero también a las posibles emergencias que se pueden registrar por las fuertes lluvias.