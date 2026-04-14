En el norte de Bogotá, un nuevo hecho de violencia armada volvió a encender las alertas de seguridad tras registrarse un ataque en plena vía pública que derivó en una balacera con múltiples personas afectadas. El caso ocurrió en el barrio Barrancas, de la localidad de Usaquén.

En video: el segundo a segundo del ataque sicarial en Usaquén que dejó seis heridos

El episodio se produjo hacia las 6:00 de la tarde del lunes 13 de abril, cuando varios sujetos armados interceptaron a un hombre que acababa de descender de una camioneta. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo ver que los atacantes se movilizaban con la intención de ejecutar un homicidio, lo que desencadenó una reacción inmediata de la víctima.

Este enfrentamiento provocó lo que las autoridades calificaron como “daños colaterales”, al afectar a personas que se encontraban en el sector sin relación con el hecho. Dentro de los afectados se encuentra un menor de 8 años y otros tres transeúntes, quienes se vieron involucrados de forma indirecta en el hecho.

Imagen de Jair Ruíz, previo al ataque en su contra. Foto: Semana

SEMANA consultó con la Policía Metropolitana el estado de salud de los involucrados; se conoció que actualmente “los heridos (están) estables”. Tanto el hombre que sufrió el atentado, identificado como Jair Ruíz, como uno de los sicarios involucrados tuvieron que ser operados, mientras los transeúntes recibieron atención médica.

La secuencia del ataque quedó registrada. En videos de cámaras de seguridad se observa cómo los sicarios se acercan al objetivo y, tras la reacción armada de este, se produce el intercambio de disparos. La situación generó pánico entre los residentes del sector, quienes intentaron resguardarse mientras se escuchaban múltiples detonaciones.

Sobre el móvil del crimen, las autoridades le dijeron a SEMANA que manejan la hipótesis de “sicariato”; la razón podría orientarse a un ajuste de cuentas, aunque, hasta el momento, “está en investigación”.

Adicionalmente, la Fiscalía le confirmó a este medio que hasta el momento “no hay capturados”. Adicionalmente, se está llevando a cabo “la recolección de elementos probatorios” que puedan orientar la investigación, con el fin de dar con el autor intelectual de los hechos.

Tanto el atacado como el atacante resultaron heridos y ya fueron atentidos. Foto: Captura de X @periodispublico

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el caso fue atendido tras un llamado a la línea de emergencias 123 y que se activaron protocolos para ubicar a los implicados.

El comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, indicó que “vamos a designar un grupo de Policía Judicial, de inteligencia, para llegar a determinar todos los móviles, qué antecedentes se tienen y el porqué pudo ocurrir este atentado sicarial”.