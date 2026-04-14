Se conoce la identidad del hombre al que intentaron matar en la calle en Bogotá: tiene antecedentes y es carnicero

Momentos de pánico se vivieron en la localidad de Usaquén, en Bogotá, después de que se desatara una balacera hacia las 6:00 de la tarde de este lunes, 13 de abril. El hecho ocurrió específicamente en la calle 156 y dejó seis personas heridas; una de ellas fue un menor de 8 años.

En video: el segundo a segundo del ataque sicarial en Usaquén que dejó seis heridos

Al parecer, todo se trató de un intento de sicariato para acabar con la vida de un hombre que, en ese momento, se encontraba en la calle. Incluso, hay un video que muestra la forma en que los tres sujetos se le acercaron y fue entonces cuando la víctima desenfundó un arma de fuego y los enfrentó.

Con el pasar de las horas, se conoció la identidad del hombre al que querían asesinar; todo fue revelado por la Policía. Se trata de Jair Ruiz Rojas, un carnicero de 29 años.

Según la información, este sujeto tiene antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar. Sin embargo, hasta el momento no se conocen los motivos por los que iba a ser objetivo del sicariato.

Las autoridades se encuentran investigando para esclarecer los hechos. Para ello, el video de una cámara de seguridad es importante.

Ataque sicarial en Usaquén deja como saldo seis heridos, entre ellos un menor de edad

En estas imágenes se observa cuando el carnicero se bajó de una camioneta y justo en ese momento se le acercaron los tres sicarios. Al ver esto, el hombre desenfundó su arma de fuego e inició el cruce de disparos.

El video muestra que uno de los sicarios fue alcanzado por una bala y quedó tendido en el suelo, mientras que sus cómplices salieron rápidamente a correr y desaparecieron del sector. Mientras tanto, las personas que pasaban por allí trataron de ocultarse para no ser heridas.

Sicariato en Usaquén este 13. de abril. Foto: Semana

El sicario herido y la víctima tuvieron una operación, pero aún no se sabe cómo están evolucionando, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.