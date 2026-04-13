Sobre las 6:00 p. m. de este lunes, 13 de abril, se presentó una nueva balacera en la capital del país. De acuerdo con ciudadanos, el segundo incidente se presentó esta vez en la localidad de Usaquén, exactamente en la calle 156 # 7H-67.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la institución llegó al lugar de los hechos como respuesta a un llamado a la línea 123, que alertaba sobre un ataque sicarial.

“La víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos, donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este daño colateral”, relató

Un menor de ocho años fue uno de los afectados, además de tres transeúntes que se encuentran en un centro asistencial, valorados y atendidos. El sicario y la víctima se encuentran en cirugía en ese momento.

Cristancho fue enfático en que ya fue destinado un grupo de judicial e inteligencia para dar con el paradero del autor intelectual de estos hechos.

Otro caso de tiroteo ocurrió este lunes en la localidad de Teusaquillo.

El intento de hurto se registró en inmediaciones del CAN, un sector que concentra entidades públicas y un alto flujo de ciudadanos durante el día, lo que generó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Testigos reportaron que los delincuentes se movilizaban en motocicleta y habrían interceptado a la víctima de manera rápida para despojarla de sus pertenencias.

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La reacción de las autoridades se dio en cuestión de minutos, lo que derivó en una persecución que terminó con la captura de los implicados y un intercambio de disparos que alteró la tranquilidad del sector.

El operativo permitió no solo evitar que se concretara el robo, sino también recuperar los elementos de la víctima.

Además, los uniformados incautaron la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos, la cual será objeto de verificación para establecer si ha sido utilizada en otros hechos delictivos en la ciudad.

Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en corredores estratégicos de Bogotá, especialmente en zonas como la calle 26, que conecta puntos clave de la capital y donde, pese a la presencia institucional, siguen registrándose hechos de delincuencia.

La situación también refuerza el debate sobre la reincidencia y el control a personas que, aun estando bajo medidas judiciales como la casa por cárcel, terminan involucradas en nuevos delitos.

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