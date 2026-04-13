Héctor Javier Álvarez Platero, el hombre acusado por la Fiscalía General de amenazar en reiteradas oportunidades al empresario y humorista Ólmar Alejandro Leyva Salazar, conocido como Piter Albeiro, recibió este lunes, 13 de abril, un nuevo rechazo a su petición para recuperar su libertad.

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Así lo decidió la jueza cuarta de conocimiento de Bogotá al no aceptar los argumentos presentados por la defensa del acusado, quien señalaba que debía cuidar a su padre de la tercera edad y que presenta graves problemas de salud.

En su decisión, la jueza señaló que no se presentaron elementos materiales probatorios para determinar que el procesado fuera la única persona de su núcleo familiar encargada de realizar este tipo de cuidados.

Hombre que amenazó de muerte al humorista Piter Albeiro seguirá en la cárcel. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lZNvHjd67n — Revista Semana (@RevistaSemana) April 13, 2026

Álvarez Platero se encuentra privado de su libertad desde el 9 de abril de 2025.

Según el proceso, en abril de 2024, Héctor Javier Álvarez Platero le envió, por medio de sus redes sociales, varios mensajes amenazantes al humorista.

Sus acciones no se quedaron únicamente en estos mensajes, puesto que el 20 de noviembre de 2024 un trabajador del teatro de Popayán recibió una llamada en la que un hombre, que se identificó como Héctor Javier Álvarez Platero, les advirtió que tuvieran cuidado.

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El hombre ya había manifestado su interés en que le “daría de baja”. Esta situación generó miedo y zozobra en el comediante y su equipo de trabajo, hecho por el cual pidieron aumentar las medidas de protección en el teatro.

Sin embargo, diez días después, Álvarez Platero apareció con megáfono en mano para enviar varios mensajes amenazantes al humorista.

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Esto llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto, por lo que se realizó un operativo de registro en el hotel en el que se encontraba el hombre, en la capital del Cauca.

El informe indicó que, al momento de su aprehensión en dicho lugar, Álvarez portaba un chaleco antibalas, así como una boleta para ingresar en la fecha señalada al show.

Piter Albeiro y su Ferrari. Foto: Imagen tomada de Instagram @piteralbeiro

“El 22 de enero de 2025, nuevamente, Héctor Javier Álvarez Platero amenazó a Ómar Alejandro Leyva Salazar, indicándole que le esperaba una ‘sorpresa explosiva’ en su presentación en el teatro Astor Plaza de la ciudad de Bogotá”, resalta la acusación.

La Fiscalía General sostuvo que el procesado intentó borrar varias pruebas de sus redes sociales y teléfono celular, esto con el fin de eliminar cualquier rastro de las amenazas e intimidaciones proferidas.

El procesado —según se conoció en la realización de la audiencia de este lunes— ha manifestado que todo se trata de un montaje en su contra, por lo que ha anunciado acciones penales y disciplinarias.

Por ahora, no se ha presentado ninguna, y el juicio en su contra por el delito de amenazas sigue su curso.