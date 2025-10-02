Piter Albeiro contó sobre su divorcio y reveló detalles cinco años de la ruptura: “Uno no quiere ser esa decepción”

Piter Albeiro se ganó el cariño de millones de colombianos desde sus inicios en la comedia, conquistando escenarios con su humor y su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias. Su llegada al cine también fue bien recibida, pues su estilo fresco y creativo logró atraer a espectadores de diferentes generaciones.

El punto de quiebre en su trayectoria llegó tras su participación en MasterChef Celebrity, donde sorprendió al público mostrando sus habilidades en la cocina. A partir de esa experiencia, el comediante decidió darle un nuevo rumbo a su vida profesional y enfocarse en el emprendimiento, un terreno que siempre había despertado su interés.

Sin embargo, recientemente, Piter Albeiro volvió a quedar como foco de reacciones en plataformas digitales, debido a un espacio en el que navegó por su vida y habló sobre su intimidad. El actor no dudó en abrir su corazón, reviviendo la ruptura amorosa con su exesposa, Carolina Rojas.

El famoso comediante terminó su matrimonio en 2020 con la madre de su primogénito, lidiando con la suma de situaciones que terminaron afectándolo en varios ámbitos tras la llegada de la pandemia. Según expresó, la crisis lo hizo volcar su atención a la empresa, descuidando su relación y su núcleo más cercano.

En Se dice de mí, fue claro en lo que llevaba en su corazón, apuntando que su distancia familiar detonó de mala forma, causando problemas inesperados. Sus pensamientos no fueron los indicados, inclinándose a guardar silencio y enfocarse en situaciones que no aportaron a la estabilidad emocional.

“Uno no quiere ser esa decepción, ni con su esposa, ni con su hijo, y en ese ocultar la realidad, que no lo hace uno por mal, a veces peca, porque a veces uno siente que y si me pongo a decirle, esto me va a decir: ‘Ay, pero por qué se metió a eso’. Uno siente: ‘Me van a juzgar, va a venir la cantaleta’, entonces me alejé mucho de la casa, entré en un momento muy difícil”, comentó en el formato.

En este proceso, los dos analizaron y se percataron de que sus caminos eran distintos, llegando a la conclusión de que debían terminar su matrimonio. Piter Albeiro, quien actualmente sostiene una relación con Isabel Brazón, precisó que el agradecimiento siempre estaba presente, ya que ella fue una pieza clave en su carrera y en su vida.