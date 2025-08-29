Piter Albeiro, humorista que logró una fortuna, reaccionó así al cierre de restaurantes de don Jediondo

El comediante Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, se pronunció tras el cierre de los restaurantes del también humorista Pedro Antonio González González, más conocido en Colombia como don Jediondo.

El pasado martes 26 de agosto, la Superintendencia de Sociedades informó que, luego de una audiencia celebrada en los últimos días, la empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla ingresó formalmente en un proceso de liquidación judicial.

“Hace seis años, la Súper nos aceptó después de cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 1116. Había que cumplir unos pagos, unos compromisos, infortunadamente, por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo”, señaló el humorista, notablemente afectado y al borde del llanto.

“Ahora nos toca comenzar de ceros otra vez, en la parte monetaria, en lo económico... Y fue que quisimos tener una empresa grande, pero se salió de control. Sí volvería, por experiencia, porque fue muy bonito conocer clientes muy especiales que hoy nos llaman. Hay un cliente, por ejemplo, que va sagradamente a Santa Bárbara, y ayer nos escribió: ‘¿Qué va a pasar con mi sopita?’”, compartió el humorista.

Bajo este contexto, se pronunció Piter Albeiro. "Se tiene que tener demasiado envenado el alma y el corazón de quien se alegre porque un empresario y maravilloso ser humano como @DonJediondo tenga que ver acabado su proyecto y el de su familia. Desde aqui mi solidaridad mi admiración eterna mi cariño a quien ha sido tan buen amigo, compañero y ser humano. El que conoce el camino al final no se pierde, animo Pedrito y para adelante con nuevos proyectos de la mano de Dios y la Virgen", escribió el humorista Piter Albeiro a través de su cuenta en X.

En abril de 2024, Piter Albeiro le contó a SEMANA cómo hizo su fortuna. En esa ocasión se pronunció y detalló cómo lo logró, al salir al paso a comentarios que lo comparaban con el también humorista ‘Carroloco’.

El humorista fue blanco en ese momento de críticas en redes sociales, luego de las comparaciones que le hicieron con Juan Guillermo Noreña Zapata, más conocido en la opinión pública colombiana como ‘Carroloco’. Ambos son humoristas, ambos trabajaron en Sábados felices y ambos han expuesto en redes sociales sus suntuosos bienes inmuebles, especialmente sus vehículos de alta gama. En el caso de ‘Carroloco’, las autoridades embargaron bienes por un valor cercano a 10 mil millones de pesos que estaban a nombre del humorista.

En cuanto a Piter Albeiro, sus bienes son legales y por ello anunció acciones legales contra la persona que lo señaló. Una mujer en la red social X entró a comparar el caso de ‘Carroloco’ con el de Piter Albeiro, quien ha dado fe de cómo su riqueza es lícita. Por eso, tras anunciar que tomaría acciones judiciales contra ella, pedirles a sus seguidores que le ayudaran a obtener sus datos, el comediante respondió los mensajes que recibía en esta plataforma. “Mi abogado estaba aburrido y necesitaba acción y, bueno, vamos a llevarla a conocer el Buen Pastor”, dijo.

En la entrevista con SEMANA contó cómo fue creciendo. “Creé una compañía de renta de carros y al ganarme MasterChef mi compañía empezó a crecer. Son 23 personas que trabajan para la compañía, todos colombianos. Los carros cumplen unas millas y hay que venderlos. Y ganamos dinero”, aseguró. “Tengo renta de yates, tres restaurantes”, agregó.

Según dijo, él es dueño de sus propias empresas, no acostumbra a tener socios, sino amigos que están en algunos de ellos laborando, y hoy en día, dijo, puede irse a dormir 15 días y no pasa nada, su compañía se sostiene. De acuerdo con su relato, él trabaja en “algo que me gusta y da plata”.

“Mi canal de YouTube monetiza desde hace mucho tiempo: 280 millones de reproducciones y eso genera un dineral mensual. Tengo ingresos por tres restaurantes que tengo. Uno de comida italiana y dos de hamburguesas que se pusieron conmigo a la par a sacar eso adelante”, agregó.

Según su relato, la “constancia” es lo único que le ha permitido cosechar su fortuna. “Colecciono mis carros porque me gusta”, aseveró, al indicar que también recibe ingresos económicos por su cuenta de YouTube, donde sus videos contando chistes tienen millones de reproducciones. “Mi vida es demasiado pública, absurdamente pública. Todo está en Google, la gente que no conoce mi vida dice, ‘se hizo de la noche a la mañana y obtuvo plata’”, aseveró.

“Tuve carro desde que tenía 15 años, he tenido muchos carros y ha sido maravilloso. No sé por qué le hace daño a la gente. Uno tiene que trabajar por las cosas que le gustan. Uno se vuelve inspiración para alguien por tener algo material. En 2020 casi pierdo todo por la pandemia y salí a vender tapabocas, termómetros. En las crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Y yo no salí a llorar y no escondo absolutamente nada”, reafirmó.

El comentario de Piter Albeiro sobre la situación de don Jediondo encontró respuesta en Hernán Orjuela, otrora presentador del programa Sábados Felices. “Querido Piter: Estamos jodidos con tanta gente que exhala odio y veneno en esta sociedad. Cómo le dije al propio Pedrito, estas son pruebas superables o si no pregúntele a Trump y tantos mega empresarios que han tenido reveses económicos así como también yo los tuve".