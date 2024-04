Una empresa de yates, otra de carros, restaurantes en EE.UU.: Piter Albeiro responde a las insinuaciones y revela el “secreto” de su fortuna

El comediante Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo luego de que el humorista decidiera defenderse de la persona que, en redes sociales, insinuó que él se volvió millonario por cuenta de actos ilícitos.

El humorista fue blanco de críticas en redes sociales, luego de las comparaciones que le hicieron con Juan Guillermo Noreña Zapata, más conocido en la opinión pública colombiana como ‘Carroloco’. Ambos son humoristas, ambos trabajaron en ‘Sábados Felices’ y ambos han expuesto en redes sociales sus suntuosos bienes inmuebles, especialmente sus vehículos de alta gama. En el caso de ‘Carroloco’, las autoridades embargaron bienes por un valor cercano a 10 mil millones de pesos que estaban a nombre del humorista.

En cuanto a Piter Albeiro, sus bienes son legales y por ello anunció acciones legales contra la persona que lo señaló. Así las cosas, una mujer en la red social X entró a comparar este caso con el de Piter Albeiro, quien ha dado fe de cómo su riqueza es lícita. Por eso, tras anunciar que tomaría acciones judiciales contra ella, pedirles a sus seguidores que le ayudaran a obtener sus datos, el comediante ha seguido respondiendo los mensajes que recibe en esta plataforma. Allí, ha saludado a quienes lo respaldan y ha cuestionado a quienes lo critican. “Mi abogado estaba aburrido y necesitaba acción y, bueno, vamos a llevarla a conocer el Buen Pastor”, dijo.

Vea la entrevista con el comediante Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro:

“Creé una compañía de renta de carros y al ganarme MasterChef mi compañía empezó a crecer. Son 23 personas que trabajan para la compañía, todos colombianos. Los carros cumplen unas millas y hay que venderlos. Y ganamos dinero”, aseguró. “Tengo renta de yates, tres restaurantes”, agregó.

Según dijo, él es dueño de sus propias empresas, no acostumbra tener socios sino amigos que están en algunos de ellos laborando, y hoy en día, dijo, puede irse a dormir 15 días y no pasa nada, su compañía se sostiene. De acuerdo con su relato, él trabaja en “algo que me gusta y da plata”.

“Mi canal de Youtube monetiza desde hace mucho tiempo: 280 millones de reproducciones y eso genera un dineral mensual. Tengo ingresos por tres restaurantes que tengo. Uno de comida italiana y dos de hamburguesas que se pusieron conmigo a la par a sacar eso adelante”, agregó.

Según su relato, la “constancia” es lo único que le ha permitido cosechar su fortuna. “Colecciono mis carros porque me gusta”, aseveró, al indicar que también recibe ingresos económicos por su cuenta de Youtube, donde sus videos contando chistes tienen millones de reproducciones. “Mi vida es demasiado pública, absurdamente pública. Todo está en Google, la gente que no conoce mi vida dice, ‘se hizo de la noche a la mañana y obtuvo plata’”, aseveró.

En todos sus proyectos empresariales, dijo, él ejecuta, él trabaja, incluso de mesero. “Si tengo un carro que llama la atención y otro y otro. Tengo carros porque me gusta y cuando yo estudiaba me iba a un concesionario, me pegaba al vidrio y soñaba con él y decía que algún día iba a tener uno. Y lo logré”.