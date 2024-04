Piter Albeiro responde al vainazo de su colega humorista Camilo Pardo Mago: “yo le escribí a él, me duele”

“Yo quiero decir que es normal. O sea, yo no lo juzgo, es más, yo le escribí a él cuando recibo el mensaje. A mí cuando es un mismo colega que sabe lo duro que es subirse a una tarima, me duele un poco, pero yo siento que es normal. Yo soy empresario y antes que comediante fui empresario y he utilizado lo que he aprendido haciendo empresa para hacer mis propios shows”, respondió Piter Albeiro tras el comentario de su colega Pardo.