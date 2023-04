La millonada que cuesta el nuevo carro que presumió el comediante Piter Albeiro

Ómar Alejandro Leiva, conocido popularmente como Piter Albeiro, es uno de los comediantes más famosos en Colombia. Sin embargo, fue otra pasión lo que lo llevó a incursionar en el mundo empresarial, una decisión que hoy le permite recoger valiosos frutos.

Actualmente, Piter Albeiro reside en Miami, Estados Unidos, donde lidera ‘Super Nice Rent a Car’, una compañía con presencia en el mercado de la renta de vehículos en ese país.

El éxito con sus emprendimientos ha permitido que Piter Albeiro se dé uno que otro lujo, sobre todo, en materia de vehículos. De hecho, por medio de sus redes sociales, ya compartió la primera imagen del que sería su nuevo carro.

“Bienvenido a casa”, escribió el también comediante en su cuenta de Twitter, acompañando la publicación con la fotografía de un vehículo completamente negro.

😍😍😍 bienvenido a casa pic.twitter.com/eprIRoi6td — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) April 22, 2023

Tras analizar la imagen con Google Lens, la aplicación indica que se trata de un Rolls-Royce Wraith, auto de lujo cuyo precio ronda los 340.000 euros, según el portal Auto Bild. En pesos colombianos, el valor del lujoso vehículo supera los 1.700 millones.

La publicación de Piter Albeiro llamó la atención de sus seguidores, quienes respondieron en la sección de comentarios con palabras de felicitaciones y elogios para el comediante.

“Recuerdo sus inicios en Bucaramanga. El amor al trabajo y la persona humilde que siempre fue, estos son las bendiciones por un largo camino, por momentos de soledad, por lágrimas derramadas y por personas que siempre estuvieron pendientes de darte la mano, y a Dios”; “Uuufffff parcero, felicitaciones. Me alegra cuando a un compatriota le va muy bien, qué alegría, parcero, bendiciones”; “bendiciones, bonito automóvil. Trabajando fuerte todo se puede”; “parcero, te mereces eso y mucho más”, dicen algunos de los comentarios en Twitter.

Piter Albeiro siempre ha sentido un gusto especial por los autos. - Foto: Imagen tomada de Instagram @piteralbeiro

Con esta nueva adquisición, Piter Albeiro sumó otra ‘nave’ a su exclusiva colección, dentro de la cual figuran otros lujosos vehículos.

“Yo he sido un soñador”

En el marco del Foro Inversión, estudios y migración: nuevas oportunidades en el exterior, realizado en el edificio de SEMANA el 30 de noviembre de 2022, Piter Albeiro expuso algunos detalles de su faceta como empresario.

“Yo he sido un soñador. Desde muy pequeño me han gustado los carros por eso empecé a explorar ese camino. Comencé en el Doral, entregábamos los carros y me devolvía en taxi. No recibía la plata, pero me ganaba al cliente”, recordó sobre los comienzos de su compañía en el 2016.

Las motos no se quedan atrás y también representan un gusto para Piter Albeiro. - Foto: Imagen tomada de Instagram @piteralbeiro

Piter Albeiro inició sin tener mucha claridad del mercado en el que se estaba metiendo. Decidió proyectar a tres años la compañía. El primer año sería de inversión y aprendizaje, y en ese momento no tenía mucha certeza de la viabilidad del negocio. “Cuando le aposté mi vida completa a esta compañía, lo hice porque amaba los carros”, puntualizó.

De acuerdo con el humorista, quien desde 2018 también tiene una empresa enfocada a la renta de yates, emprender en Estados Unidos no es tan complejo en términos logísticos. El verdadero reto fue construir confianza con los clientes que adquirían sus servicios, pues buscó consolidar un modelo más humano, al alcance de las necesidades de los turistas, en el que sintetizó una serie de procesos que facilitaban la renta de vehículos.

Por otra parte, el empresario compartió algunas recomendaciones para aquellos que tienen en mente emprender en el exterior, destacando la importancia de la planeación, tener objetivos claros, evitar riesgos y contar con información detallada sobre el mercado en el que se quiere invertir. Asimismo, añadió que “el que es trabajador es trabajador en cualquier lugar”, refiriéndose a la importancia de aprovecharlas oportunidades que hay alrededor del mundo.

Piter Albeiro tiene una lujosa colección de vehículos. - Foto: Imagen tomada de Instagram @piteralbeiro

“Yo no tengo absolutamente nada de extraordinario. Soy un tipo trabajador que quiere superarse. Así que los invito a eso, pues son ustedes los que conocen sus propias capacidades y la constancia es la única que puede convertir los sueños en historias”, finalizó el empresario.