De comediante a exitoso empresario en Miami. Así logró Piter Albeiro posicionar su empresa de renta de vehículos

Ómar Alejandro Leiva, conocido popularmente como Piter Albeiro, es uno de los comediantes más importantes del país. Sin embargo, su pasión por los autos lo llevó a incursionar en el mundo empresarial en el exterior. Actualmente reside en Miami, Estados Unidos, donde lidera ‘Super Nice Rent a Car’, una de las compañías más exitosas en el mercado de la renta de vehículos. “Para el cierre del 2022 se proyecta un acumulado de 10 millones de dólares en ventas en los 6 años que tenemos”, afirmó orgulloso el comediante durante el Foro Inversión, estudios y migración: nuevas oportunidades en el exterior, que se realizó en el edificio de SEMANA el 30 de noviembre.

“Yo he sido un soñador. Desde muy pequeño me han gustado los carros por eso empecé a explorar ese camino. Comencé en el Doral, entregábamos los carros y me devolvía en taxi. No recibía la plata, pero me ganaba al cliente”, recordó sobre los comienzos de su compañía en el 2016.

Piter Albeiro inició sin tener mucha claridad del mercado en el que se estaba metiendo. Decidió proyectar a tres años la compañía. El primer año sería de inversión y aprendizaje, y en ese momento no tenía mucha certeza de la viabilidad del negocio. “Cuando le aposté mi vida completa a esta compañía, lo hice porque amaba los carros”, puntualizó.

De acuerdo con el humorista, quien desde 2018 también tiene una empresa enfocada a la renta de yates, emprender en Estados Unidos no es tan complejo en términos logísticos. El verdadero reto fue construir confianza con los clientes que adquirían sus servicios, pues buscó consolidar un modelo más humano, al alcance de las necesidades de los turistas, en el que sintetizó una serie de procesos que facilitaban la renta de vehículos.

Por otra parte, el empresario compartió algunas recomendaciones para aquellos que tienen en mente emprender en el exterior, destacando la importancia de la planeación, tener objetivos claros, evitar riesgos y contar con información detallada sobre el mercado en el que se quiere invertir. Asimismo, añadió que “el que es trabajador es trabajador en cualquier lugar”, refiriéndose a la importancia de aprovecharlas oportunidades que hay alrededor del mundo.

“Yo no tengo absolutamente nada de extraordinario. Soy un tipo trabajador que quiere superarse. Así que los invito a eso, pues son ustedes los que conocen sus propias capacidades y la constancia es la única que puede convertir los sueños en historias”, finalizó el empresario.