En la tarde de este lunes 13 de abril de 2026, sobre las 6:00 p. m., un nuevo hecho de violencia sacudió Bogotá, esta vez en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, luego de que un presunto intento de sicariato terminara en una balacera en plena vía pública.

El episodio se registró en la calle 156 con carrera 7H. De acuerdo con versiones preliminares, un hombre fue interceptado por sujetos armados.

Lo que parecía un ataque directo sin oportunidad de respuesta terminó escalando cuando la víctima reaccionó, sacó su arma y disparó, generando un cruce de balas que desató momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona.

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“La Policía Nacional atiende un llamado a la línea 123 aproximadamente a las 18:00 horas, en el cual se reporta un ataque sicarial”, indicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En medio del intercambio, varias personas que no tenían relación con el caso resultaron afectadas, lo que obligó a su traslado a centros médicos.

“La víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos, donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este daño colateral. Un menor de ocho años y tres transeúntes que se encuentran en centro asistencial, valorados y atendidos, pero asimismo el sicario y la víctima se encuentran en cirugía en ese momento”, agregó el uniformado.

Segundo a segundo del sicariato en Usaquén

En el video se observa una escena en vía pública, con varias personas transitando y vehículos en la zona. De un momento a otro, un hombre desciende de una camioneta verde.

Instantes después, se aproxima un individuo armado, quien abre fuego de manera directa en contra del hombre que estaba abriendo una de las puertas traseras del vehículo. Al tiempo, aparece un segundo sujeto vestido de rojo.

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Se ven los disparos de manera consecutiva, mientras la víctima sale del recuadro de la cámara de seguridad.

Durante el hecho, las personas alrededor reaccionan con pánico; algunas corren, otras se agachan o se resguardan en locales comerciales cercanos.

Finalmente, los atacantes huyen rápidamente del lugar. Según información de las autoridades, uno de los presuntos responsables fue capturado y se encuentra en un centro asistencial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por este tipo de hechos en sectores de alta circulación en la capital, donde la violencia armada sigue irrumpiendo en la cotidianidad de los ciudadanos.