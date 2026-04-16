Revelan identidades de hombre asesinado por fleteo en Kennedy y su victimario

En la tarde del miércoles 15 de abril, se presentó una nueva balacera en Bogotá, exactamente en el barrio Boitá, en Kennedy.

Según el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, la institución llegó al lugar de los hechos después de un llamado a la línea 123, que alertó sobre un fleteo.

“La Policía Nacional permite informar la captura de un ciudadano de 31 años de edad por el delito de homicidio en la localidad de Kennedy, hechos que se presentaron en el barrio Boitá hacia la 1:45 p. m., donde la comunidad informa a la Policía Nacional sobre unos disparos”, relató el uniformado.

La Policía Nacional informó que el capturado fue Brayan Felipe López Almario, de 31 años, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Edison Duván Sanabria, atacado con arma de fuego en un hecho violento registrado hacia la 1:45 p. m.

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Al llegar al lugar, uniformados encontraron a Sanabria gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

Gracias a la rápida reacción de la ciudadanía y de la Policía, se logró obtener las características de los presuntos responsables, lo que permitió la captura de uno de ellos en el mismo sector.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio y receptación.

Según las primeras investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, López Almario cuenta con un amplio historial judicial con anotaciones por delitos como homicidio, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de armas de fuego.

Sobre este caso, el alcalde de Bogotá reconfirmó esta información al asegurar que:

“La persona que atacó y asesinó tratando de robar por un fleteo a un ciudadano en Kennedy tenía anotaciones por capturas previas, por fuga de presos, por hurto agravado, por violencia intrafamiliar y por lesiones personales”.

Las autoridades anunciaron la conformación de una burbuja investigativa con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y dar con otros posibles responsables del crimen.

Sicario involucrado en otro tiroteo en la capital tenía casa por cárcel y orden de captura

En la tarde de este lunes 13 de abril de 2026, otro hecho de violencia sacudió Bogotá, en la localidad de Usaquén, norte de la ciudad, luego de un intercambio de tiros en vía pública.

De acuerdo con las autoridades, uno de los responsables que se ve en las imágenes tendría prisión domiciliaria y una orden de captura por este tipo de hechos y, presuntamente, sería responsable de más casos de sicariato en la capital.

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Por su parte, el alcalde de la capital se pronunció sobre estos dos hechos:

“Si no cambiamos el sistema, realmente reducir la delincuencia en las ciudades de Colombia va a ser muy complicado, muy complejo. Necesitamos cambiar el sistema; que alguien peligroso pague por eso. Esto puede ser polémico: hoy robarse un celular en Colombia no tiene consecuencias; la probabilidad de que quede preso o tenga alguna sanción es mínima o casi nula, diría yo”.