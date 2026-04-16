Alarma en Colombia: denuncian el secuestro de seis menores de edad

Hay preocupación en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, por el secuestro de seis menores de edad a manos de un grupo armado ilegal. Las autoridades locales encienden alarmas y piden la acción del Gobierno nacional.

En hechos distintos, guerrilleros se llevaron por la fuerza a los adolescentes. Se desconoce quién es el responsable, pues en la zona hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

El alcalde de esa población, Richar Claro, compartió un preocupante video en sus redes sociales dando cuenta del martirio que están viviendo las personas; contó que, además de las retenciones, se reactivó el conflicto.

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“Me dirijo a ustedes con profundo dolor y preocupación por los hechos de violencia que están sucediendo hoy en nuestro municipio de Tibú y toda la subregión del Catatumbo”, dijo el mandatario.

Se detalló que hay fuertes confrontaciones entre el ELN y las disidencias de alias Calarcá en el corregimiento de Pacheli, Campo II y La Gabarra. Hay reportes de desplazamientos masivos y confinamientos en ese punto del departamento.

“Además de los hechos de desplazamiento, las continuas retenciones y presuntos secuestros de más de seis menores de edad. En este momento, nos solidarizamos con cada una de las víctimas, con sus familias”, agregó el alcalde.

Violencia en el Catatumbo. Imagen de referencia. Foto: FRANCISCO ARGÜELLO

Al parecer, los hechos tendrían relación con el reclutamiento forzado de menores de edad. Los grupos armados ilegales están intentando reforzar sus filas para seguir en el conflicto que atormenta a la población civil.

SEMANA accedió a información reservada que manejan las autoridades. En un mensaje, un líder social describió el drama que se vive en el corregimiento de La Gabarra y entregó detalles de los secuestros.

“La semana pasada se llevaron a un niño en el kilómetro 25, y ayer a dos más. Hay gente en moto buscando llevarse más muchachos y hay una asamblea de madres intentando ver cómo evitan más casos”, se lee en el texto.

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Además, se conoció que una madre está en huelga de hambre, esperando que la guerrilla del ELN devuelva a los menores. Así mismo, se pidió la acción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo.

La violencia vuelve a ser la protagonista en el Catatumbo y hay molestia entre las autoridades locales y departamentales por la estrategia de las Fuerzas Militares, la Policía y el Gobierno nacional. Aunque se dijo que el territorio estaba controlado, los hechos muestran lo contrario.

El Catatumbo está bajo el control del ELN y las disidencias de las Farc, según alcaldes y funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander. Continúa el cobro de extorsiones, la instrumentalización de la población civil y la implementación de manuales de convivencia, como si se tratara de una república independiente.