Retén ilegal del ELN en vía de Tibú, Norte de Santander, desata combate con el Ejército

Durante el medio día de este sábado 23 de mayo, la comunidad le alertó a las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 10 de la Fuerza de Tarea Vulcano, que varios integrantes del ELN instalaron un reten ilegal en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Lo particular es que los militares del Ejército también se encontraban realizando un puesto de control vial sobre esa zona, lo que generó una reacción inmediata en contra de los guerrilleros que intentaban imponer la autoridad en ese municipio colombiano.

La Segunda División del Ejército también reconoció a través de su cuenta de X: “La acción se desarrolló gracias a información suministrada por la comunidad, que alertó sobre la instalación de un retén ilegal donde estos sujetos detenían vehículos y exigían documentos de identidad a los conductores y pasajeros”.

Cuando los militares llegaron a verificar la situación fue que se desató el enfrentamiento contra los integrantes de ese grupo armado ilegal que terminaron huyendo del lugar. Por el momento no se han registrado víctimas civiles o de la Fuerza Pública.

Frente a este hecho, el Ejército ratificó: “Continúa desplegando operaciones para proteger a los nortesantandereanos y mantener la movilidad sobre los corredores viales de la región del Catatumbo. Con estas acciones se neutralizan las intenciones terroristas de los grupos armados organizados que buscan afectar la tranquilidad de la comunidad”.

Tres policías heridos deja ataque armado contra avión en Ocaña, Norte de Santander

Ataque contra avión de la Policía en Ocaña

Este nuevo hecho de violencia en el Catatumbo se presentó horas después de que hombres armados atacaron a tiros de fusil un avión de la Policía que acababa de despegar del aeropuerto de Aguas Claras, en el municipio de Ocaña (Norte de Santander).

La aeronave recibió varios impactos de bala que terminaron ocasionando heridas a tres uniformados que tuvieron que ser remitidos a atención médica. La pericia de la tripulación a bordo del avión, permitió que el vuelo continuara su curso hasta la ciudad de Bogotá.

Ese ataque hace parte del deterioro de la seguridad que estaría sufriendo la región del Catatumbo y que ha generado alertas de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal por las “consecuencias humanitarias inaceptables” que estaría dejando las disputas territoriales de grupos armados.

Ese pronunciamiento de organismos internacionales se dio después de que un el líder social Freiman David Velásquez y otras cinco personas fueran masacradas sobre la vía que comunica al municipio de Abrego a Ocaña, en Norte de Santander.