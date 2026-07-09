Vicky Dávila asume la presidencia de la junta directiva de SEMANA

En una asamblea extraordinaria, Vicky Dávila fue elegida este miércoles 8 de julio como integrante de la junta directiva de SEMANA, que, además, por unanimidad, optó por nombrarla como presidenta de la misma.

La reconocida periodista, quien se destacó como directora de este medio hasta noviembre de 2024, regresa a esta casa editorial como presidenta de su junta directiva. Dicho cargo fue creado en su momento y asumido por Felipe López Caballero, fundador de SEMANA, quien presidió la junta directiva y cuyos estatutos le atribuyen la máxima autoridad editorial.

Esta figura emula las mejores prácticas de los medios internacionales, como es el caso de The New York Times, en donde existe un publisher y un director. Este diseño garantiza el trabajo en colaboración y armonía con pesos y contrapesos en el mismo proceso editorial.

Vicky Dávila regresa a SEMANA con el cargo directivo más alto que cualquier mujer ostenta hoy en los medios de alcance nacional en Colombia. Hay que reconocer que hay mujeres destacadas que han fundado y liderado medios de nicho en el país.

Yesid Lancheros, quien ha ocupado el cargo de director de SEMANA desde noviembre de 2024, continuará en la dirección de este medio.

Durante los últimos años, SEMANA ha crecido de manera acelerada en el entorno digital. Entre los retos de Vicky Dávila, además de ser la máxima cabeza editorial, al estilo de The New York Times, estará profundizar el alcance e impacto de este medio en todas sus plataformas digitales.